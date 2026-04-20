Външният министър: 81% от гласувалите в чужбина не са се регистрирали предварително

Това допълнително забавя процеса, обясни Надежда Нейнски

20 април 2026, 11:30
М алко под 200 000 са гласувалите в чужбина български граждани, 53 000 са гласували с машини. Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски на брифинг в МВнР във връзка с гласуването в чужбина на предсрочните парламентарни избори, които се състояха вчера.

От тези 200 000 гласоподаватели, 156 000 или 81% са били без предварителна регистрация и са подали заявления за гласуване в изборния ден, което е забавило процеса, обясни Нейнски. Тя съобщи, че продължава броенето на бюлетините от последните секции в САЩ. 

Избирателната активност на българите в чужбина беше висока, което е много добре, но се свързва с известни затруднения поради намаления брой секции, коментира Нейнски. Тя каза, че очаква Централната избирателна комисия (ЦИК) да обяви окончателните резултати, когато ще се види и разпределението на гласовете в чужбина по партии и други критерии. 

Външният министър информира, че в Турция от разкрити 27 секции след края на изборния ден гласуването е продължило в седем секции, поради опашки от желаещи. Във Великобритания пет секции са работили с удължено работно време, като всичките са били в Лондон. В Испания в една секция е продължило гласуването след 20:00 ч., в Сърбия – в две, в Норвегия – в една, посочи Нейнски.

Тя припомни, че Министерството на външните работи прилага Изборния кодекс така, както е приет от Народното събрание, включително с разрешените от депутатите ограничения до 20 изборни секции в държавите извън Европейския съюз и извън дипломатическите и консулските представителства. Нейнски подчерта, че ведомството е положило максимални усилия за осигуряване на възможността всеки български гражданин в чужбина да може да упражни правото си на глас. 

 

Министър Нейнски изброи организационно-техническите мерки, предприети от МВнР за гарантиране на възможността за гласуване, като постави на първо място инструкциите към дипломатическите и консулски представителства за интензивни и максимално широки консултации с представители на българските общности в чужбина и с организациите на доброволците, желаещи да подпомогнат провеждането на изборите. На тази основа е определено оптималното разпределение на двайсетте секции, отчитайки броя на заявленията и тяхното разпределение и броя на гласувалите на миналите избори. Така бе създадена предпоставка за подпомагане на гласуването на максимален брой граждани, обясни министърът.

Надежда Нейнски каза, че дипломатическите и консулските представители са предложили на МВнР да подкрепи разкриването на максимален брой секции в държави, в дипломатическите и консулските представителства, като единствените ограничения са били заради ограниченията на съответните сгради.

Дипломатическите и консулските представители са предложили още на МВнР, съобщи Нейнски, увеличаването на числеността на максималния брой на членовете на секционните избирателни комисии – до девет човека. Заявките за гласуване в електронна форма от българите в чужбина, които са били на места, където в последствие не е отворена изборна секция, са били предадени по указания на ЦИК в изборните секции, определени за гласуване с оглед ускоряването на вписването на гласуващите в секцията. Надежда Нейнски информира, че всички секции за гласуване в чужбина са представили в ЦИК своите протоколи и те са били приети с изключение на една секция в Лондон, в която се отстраняват технически проблеми. 

Министър Нейнски каза още, че най-голям проблем за организацията на гласуването в чужбина е, че въпреки инструкциите и предварителната информация, дадена от дипломатическите и консулските представителства, както и от МВнР, хората са предпочели да гласуват в последния момент. 

Иван Найденов, постоянен секретар на МВнР, заяви в отговор на въпрос за гласуването в Лондон, че по отношение на организацията на изборите в чужбина, са положени всички усилия за определянето на оптималното разположение на секциите за гласуване във Великобритания и Северна Ирландия. Това е направено в диалог с живеещите там българи, но винаги ще има недоволни и такива, които трябва да преминат по-големи разстояния, за да гласуват, каза Найденов. Той обаче изтъкна, че Изборният кодекс е изричен за това, че изборният ден може да бъде удължен само с един час, което е направено в една секция в Лондон, при което са останали български граждани, които не са успели да гласуват. Направили сме максималното, предвид ограничението от законодателя, заложено в Изборния кодекс, каза Найденов.

Източник: София Господинова, БТА    
