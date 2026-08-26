Вълк напада домашни животни и тормози жителите на няколко села край Монтана

В ълк всява тревога сред жители и животновъди в няколко села в Монтанско. Домашни животни изчезват едно след друго, а сред последните жертви е и куче, което е изчезнало посред бял ден. За случаите са подадени сигнали до местните власти.
Веселин Христов от село Безденица, който отглежда животни в района, разказва, че наскоро е открил едно от кучетата си мъртво, а друго е изчезнало.
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„Дойдох до кошарата и очаквах кучето ми да ме посрещне, както обикновено. Но това не се случи. Когато го потърсих, го намерих убито“, разказва пред NOVA Христов.
По думите му следите и тежките рани по животното го накарали да предположи, че нападението е извършено от вълк. След това хищникът се насочил и към друго куче, което било вързано в непосредствена близост до кошарата.
- Три кучета са нападнати в селото
Това не е първият подобен случай в района.
Само в Безденица вече има данни за три нападнати или изчезнали кучета. Едно от животните е починало от получените рани няколко дни след нападението.
Местни жители съобщават и за изчезнали кози. По думите на Христов подобен случай е имало и в съседното село Долно Церовене.
Преди около две-три седмици две кучета на негов колега също са били нападнати.
Поредицата от случаи кара животновъдите да бъдат все по-внимателни, особено в районите около кошарите и местата, където животните се отглеждат на открито.
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- Ловците: Не можем просто да вземем пушките
Местните ловци обаче обясняват, че не могат самоволно да предприемат действия срещу хищника.
Според представител на ловната дружинка в Безденица при подобни ситуации трябва да бъдат спазени законовите процедури.
„Ние сме съпричастни с фермерите, но работим според законите на държавата, сред които е и Законът за лова“, обясни Михаил Михайлов от ловната дружинка.
По думите му за организирането на хайка е необходимо специално разрешение.
„Не сме в Дивия Запад, за да вземем пушката и да убием вълка“, категоричен е Михайлов.
Така, въпреки сигналите за нападения, действия срещу хищника могат да бъдат предприети само при спазване на установените процедури и след съответното разрешение.
- Фермерите не очакват нападения срещу хора
Въпреки поредицата от случаи местните животновъди не смятат, че към момента има непосредствена опасност за хората.
Христов от около месец наблюдава района и следи за появата на хищника. Той дори нощува в бус в близост до кошарата си, за да пази животните.
По думите му вълкът се държи предпазливо и засега избягва хората.
Въпреки това поредицата от нападения държи животновъдите нащрек, а те настояват за реакция от компетентните институции, преди да бъдат нанесени още щети.