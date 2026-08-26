Вълк напада домашни животни и тормози жителите на няколко села край Монтана

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В ълк всява тревога сред жители и животновъди в няколко села в Монтанско. Домашни животни изчезват едно след друго, а сред последните жертви е и куче, което е изчезнало посред бял ден. За случаите са подадени сигнали до местните власти.

Веселин Христов от село Безденица, който отглежда животни в района, разказва, че наскоро е открил едно от кучетата си мъртво, а друго е изчезнало.

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„Дойдох до кошарата и очаквах кучето ми да ме посрещне, както обикновено. Но това не се случи. Когато го потърсих, го намерих убито“, разказва пред NOVA Христов.

По думите му следите и тежките рани по животното го накарали да предположи, че нападението е извършено от вълк. След това хищникът се насочил и към друго куче, което било вързано в непосредствена близост до кошарата.

Три кучета са нападнати в селото

Това не е първият подобен случай в района.

Само в Безденица вече има данни за три нападнати или изчезнали кучета. Едно от животните е починало от получените рани няколко дни след нападението.

Местни жители съобщават и за изчезнали кози. По думите на Христов подобен случай е имало и в съседното село Долно Церовене.

Преди около две-три седмици две кучета на негов колега също са били нападнати.

Поредицата от случаи кара животновъдите да бъдат все по-внимателни, особено в районите около кошарите и местата, където животните се отглеждат на открито.

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Ловците: Не можем просто да вземем пушките

Местните ловци обаче обясняват, че не могат самоволно да предприемат действия срещу хищника.

Според представител на ловната дружинка в Безденица при подобни ситуации трябва да бъдат спазени законовите процедури.

„Ние сме съпричастни с фермерите, но работим според законите на държавата, сред които е и Законът за лова“, обясни Михаил Михайлов от ловната дружинка.

По думите му за организирането на хайка е необходимо специално разрешение.

„Не сме в Дивия Запад, за да вземем пушката и да убием вълка“, категоричен е Михайлов.

Така, въпреки сигналите за нападения, действия срещу хищника могат да бъдат предприети само при спазване на установените процедури и след съответното разрешение.

Фермерите не очакват нападения срещу хора

Въпреки поредицата от случаи местните животновъди не смятат, че към момента има непосредствена опасност за хората.

Христов от около месец наблюдава района и следи за появата на хищника. Той дори нощува в бус в близост до кошарата си, за да пази животните.

По думите му вълкът се държи предпазливо и засега избягва хората.

Въпреки това поредицата от нападения държи животновъдите нащрек, а те настояват за реакция от компетентните институции, преди да бъдат нанесени още щети.