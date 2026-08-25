Румънски сенатор гол до кръста на заседание

С енаторът от управляващата Национално-либерална партия Василе Блага се появи гол до кръста по време на заседание на парламентарна комисия, съобщава телевизия "Диджи 24". Случката предизвика смях сред колегите му, които поискаха от сенатора да изключи камерата си.

Телевизията предаваше картина от заседание на парламентарна комисия, което протича в хибриден вариант – присъствено и онлайн.

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Сенатор Василе Блага се включи онлайн, отправяйки критики към опозицията заради внесени поправки по законопроект. На камерата се виждаха голите му рамене.

Космина Черва от парламентарната група „РАСЕ – Румъния на първо място“ започна да отговаря на критиките и в един момент каза: „Не знам с кого говоря... Кой е гол там?“.

Присъстващите на заседанието избухват в смях и посъветваха сенатор Блага да изключи камерата си.

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„Той е в Текиргьол“, коментира един от сенаторите, визирайки балнеоложкия курорт на едноименното езеро, недалеч от Черно море и Мамая.