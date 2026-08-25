Свят

Румънски сенатор гол до кръста на заседание

Случката предизвика смях сред колегите му

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 20:43
Румънски сенатор гол до кръста на заседание
Източник: БГНЕС/EPA

С енаторът от управляващата Национално-либерална партия Василе Блага се появи гол до кръста по време на заседание на парламентарна комисия, съобщава телевизия "Диджи 24". Случката предизвика смях сред колегите му, които поискаха от сенатора да изключи камерата си.

Телевизията предаваше картина от заседание на парламентарна комисия, което протича в хибриден вариант – присъствено и онлайн.

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Сенатор Василе Блага се включи онлайн, отправяйки критики към опозицията заради внесени поправки по законопроект. На камерата се виждаха голите му рамене.

Космина Черва от парламентарната група „РАСЕ – Румъния на първо място“ започна да отговаря на критиките и в един момент каза: „Не знам с кого говоря... Кой е гол там?“.

Присъстващите на заседанието избухват в смях и посъветваха сенатор Блага да изключи камерата си.

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„Той е в Текиргьол“, коментира един от сенаторите, визирайки балнеоложкия курорт на едноименното езеро, недалеч от Черно море и Мамая.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, София Георгиева    
Василе Блага Румъния политика
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