В цялата страна спешно се търсят кръводарители за жена

С пешен призив за кръводаряване в помощ на Христилия Каролинова Кулева, която е настанена за лечение в МБАЛ - Шумен, предава NOVA.

След призива на "Пирогов": Опашка от кръводарители

Кръв могат да дарят желаещи от цялата страна, като няма значение в кой град се намира кръводарителят. Кръвната група също е без значение.

При кръводаряването е необходимо да бъдат посочени трите имена на пациента - Христилия Каролинова Кулева, както и лечебното заведение - МБАЛ - Шумен, Второ вътрешно отделение.

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

Близките отправят апел към всеки, който има възможност да дари кръв и да помогне.