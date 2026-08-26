България

Първо редовно заседание на НС след ваканцията

Депутатите ще обсъждат промени в закона за оръжията и пиротехниката

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 07:04
Първо редовно заседание на НС след ваканцията
Източник: БТА

П арламентът ще обсъди на първо четене два законопроекта за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Това предвижда проектопрограмата за първото редовно заседание на втората пленарна сесия на 52-рото Народно събрание.

Единият законопроект е внесен от служебното правителство на Андрей Гюров на 30 април, а вторият от редовното правителство на Румен Радев на 7 юли.

  • По-малко документи за гражданите

Предлаганите промени целят основно да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса, като отпаднат документи, чиято информация може да бъде набавена служебно от съответните институции.

В първия законопроект е предвидено да отпадне изискването лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да представят документи, свързани с промяна на постоянния си адрес.

Предлага се и ново ограничение за използването на пиротехнически изделия. То ще забранява употребата им на територията на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите с наредба на съответния общински съвет.

Така конкретните часове, в които пиротехниката няма да може да се използва, ще могат да бъдат определяни на местно ниво според решенията на общинските съвети.

  • Какво предвижда вторият законопроект

Вторият законопроект също е насочен към облекчаване на административните процедури.

Предвижда се при определени процедури заявителите да посочват само номера и датата на издаване на разрешението за ползване на съответния обект, както и органа, който го е издал. Когато се изисква друг заместващ документ съгласно Закона за устройство на територията, ще може да бъде представено и негово копие.

Предвижда се също да се посочват номерът и датата на сертификата за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества.

Отпада и задължението за писмено или електронно уведомяване на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията при промяна в търговската регистрация.

  • Парламентът обсъжда и сделки за въоръжените сили

В проектопрограмата са включени и други важни теми в сферата на отбраната.

Депутатите трябва да разгледат на първо четене законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на седем минни ловци от Нидерландия и Белгия.

Предвижда се и обсъждане на увеличението на стойността на договорите за бойните машини „Страйкър“. Двата законопроекта вече бяха одобрени от парламентарната комисия по отбрана.

Първа точка в дневния ред за четвъртък се предлага да бъдат промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

За петък е предвидено първото четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В програмата е включен и редовният парламентарен контрол.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Теодора Цанева    
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