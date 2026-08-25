Журналисти от "Франс прес" бяха нападнати от еврейски заселници

Е врейски заселници нападнаха днес журналисти от "Франс прес", отразяващи сблъсъци с палестинци на окупирания Западен бряг, при които са били ранени най-малко петима души, съобщиха спасителните служби и журналистите.

Трима журналисти от АФП се отправили към село Джаната, близо до Витлеем, за да се срещнат с израелски активисти, организиращи посещения на солидарност при палестинци, тормозени от еврейски заселници, които наскоро блокираха път в района.

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След спречкване между заселниците и активистите израелски войници са наредили на журналистите да напуснат "затворената военна зона". Тогава на мястото са пристигнали още две коли със заселници.

Заселниците, сред които имало много непълнолетни, хвърляли камъни по журналистите и активистите. Журналист от АФП успял да се предпази от един от камъните, но след това непълнолетен го е ударил по брадичката с прът, което му причинило лека рана.

При завръщането си журналистите от АФП са установили, че двете им паркирани коли са били повредени: предните стъкла са били счупени, а гумите – спукани.

Петима души са получили медицинска помощ поради получени наранявания, съобщи Палестинският Червен полумесец. Журналисти от AФП съобщиха, че са видели най-малко един израелски активист, откаран с палестинска линейка.

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Над половин милион еврейски заселници живеят в селища на Западния бряг, които са незаконни според международното право, редом с около три милиона палестинци. Израел окупира тази територия след Шестдневната война през 1967 г.

Насилието от страна на еврейски заселници се увеличи драстично след безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., като се наблюдават почти ежедневни нападения срещу палестински села, както и случаи на тормоз и заплахи, припомня АФП.