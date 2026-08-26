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Сателитни снимки разкриват китайска островна база, която Си обещаваше, че няма да бъде построена

Антилоуп Рийф се превръща в изкуствен остров с пристанище и вероятна писта с дължина около 3050 метра

26 август 2026, 06:43
Сателитни снимки разкриват китайска островна база, която Си обещаваше, че няма да бъде построена
Китайският президент Си Дзинпин   
Източник: БТА/AP
  • Китай ускорено изгражда нова база върху Антилоуп Рийф в спорните Параселски острови. Сателитни снимки показват изкуствен остров, пристанище, сгради и хеликоптерна площадка, а анализатори допускат изграждането на писта с дължина около 3050 м.
  • Ако бъде завършена, базата може да получи радари, ракети, хангари и военни съоръжения и да се превърне в ключова китайска позиция в Южнокитайско море. Пекин настоява, че строи върху собствена територия, докато Виетнам оспорва суверенитета му.
  • Проектът има особено политическо значение, защото противоречи на уверенията на Си Дзинпин от 2015 г., че Китай няма намерение да милитаризира спорните територии. Подобен модел вече се наблюдава при Мисчиф Рийф, превърнат от Китай в голям военен аванпост.

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Сателитни изображения показват бързото изграждане от Китай на нова база в спорните Параселски острови в Южнокитайско море, дейност, която противоречи на уверенията на китайския лидер Си Дзинпин от 2015 г., че Пекин няма намерение да милитаризира спорните територии.

Снимките, предоставени от американската компания за космическо разузнаване Vantor, проследяват строителните работи на Антилоуп Рийф между април и август 2026 г. Мястото, което преди е било потопено, постепенно се превръща в изкуствен остров с пристанище и инфраструктура.

  • Китай изгражда базата с огромна скорост

Почти две дузини драги са работили през пролетта и началото на лятото. Сателитните изображения показват плаващи тръбопроводи, които изпомпват строителен материал върху рифа и за няколко месеца превръщат плитчината в твърда земя.

До средата на юли вътрешната част на рифа вече е представлявала пристанище с няколко кейове и дълбоководен порт. Според изображенията през юни там е акостирал поне един китайски кораб на бреговата охрана.

В източната част на рифа е оформена зона, която вероятно ще служи като административен център. Там вече се виждат жилищни сгради, зелени площи, превозни средства и хеликоптерна площадка.

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  • Възможна писта от 3000 метра

Анализатори от Asia Maritime Transparency Initiative смятат, че Китай може да изгради на Антилоуп Рийф пълноценна писта с дължина до 10 000 фута, около 3050 метра.

Ако проектът бъде завършен, базата може да се превърне в една от най-значимите китайски военни позиции в Южнокитайско море.

След изграждането на пистата биха могли да последват:

  1. радари;
  2. противокорабни ракети;
  3. зенитни ракетни системи;
  4. казарми;
  5. самолетни хангари;
  6. друга военна инфраструктура.

Китай вече е превърнал редица рифове в големи военни бази. На остров Ууди, например, има инфраструктура, позволяваща операции на изтребители и бомбардировачи.

  • Пекин отново използва аргумента за „своя територия“

Китай твърди, че има суверенно право да строи върху собствената си територия в Параселите. Китай завзема островите от Виетнам след кратък военноморски сблъсък през 1974 г., а Виетнам продължава да претендира за тях.

Съгласно Конвенцията на ООН по морско право изкуствените острови не създават собствено териториално море или изключителна икономическа зона. Това обаче не е попречило на Пекин да изгражда и укрепва позициите си.

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  • Най-големият проблем за Вашингтон е обещанието на Си

Строителството придобива особено политическо значение заради думите на Си Дзинпин пред Барак Обама през септември 2015 г.

Тогава Си заяви, че китайските строителни дейности в спорните райони „не са насочени срещу и не засягат никоя държава“, както и че Китай няма намерение да преследва милитаризация.

Днес ситуацията изглежда съвсем различно.

Подобен модел вече се е разигравал на Мисчиф Рийф във Филипините. През 1995 г. китайски представители твърдяха, че построените там съоръжения са „изцяло за цивилни цели“. Днес Мисчиф Рийф е най-големият китайски военен аванпост в Южнокитайско море, с около 1 379 акра рекултивирана земя.

  • Защо моментът е важен

Според материала Пекин се възползва от период, в който американското присъствие и натиск върху Китай са ограничени, докато администрацията на Тръмп е силно фокусирана върху търговията и митата.

Това позволява на Китай да продължи постепенно да разширява стратегическото си присъствие, без да плаща значителна политическа цена.

Особено показателно е, че Си се очаква да посети САЩ на 24 септември, точно 11 години след срещата му с Обама, на която уверяваше, че Китай няма да милитаризира спорните острови.

Източник: newsweek    
Южнокитайско море Китай Параселски острови Милитаризация Изкуствени острови Териториален спор Си Дзинпин Военна база Геополитика САЩ
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