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26 август: Денят, в който Земята изгуби гласа си

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 август 2026, 06:40
26 август: Денят, в който Земята изгуби гласа си
Източник: ЕПА/БГНЕС

П рез лятото на 1883 г. Зондският проток между островите Ява и Суматра изглежда като райско кътче от тропиците. Под тази фасада от буйна растителност обаче от векове дреме разрушителна сила.

В края на август природата отприщва целия си гняв, за да напомни за мащаба на собствената си мощ. Трусът и последвалият гигантски взрив завинаги променят географията на региона и запечатват датата 26 август в световната история като началото на една от най-страшните природни катастрофи.

Тътенът, който разтърсва вулканичния остров Кракатау, бързо прераства в непрекъснат невъобразим шум. Взривовете се чуват на хиляди километри, чак до бреговете на Австралия и остров Мавриций.

Тласъкът от кубичните километри скали и пепел, изхвърлени в атмосферата, изпраща ударна вълна, която обикаля земното кълбо няколко пъти. В непосредствена близост небето притъмнява за часове, а слънцето е напълно скрито от гъста пелена от сажди и пемза.

Адът на водната стихия

Най-ужасяващото следствие от срутването на вулканичния калдера в океана не е самата пепел, а водата. Изригването поражда поредица от гигантски вълни цунами, някои от които достигат височината на десететажна сграда.

Тези водни стени помитат крайбрежните селища по протежение на Ява и Суматра за броени минути. Вълните завличат със себе си цели села, инфраструктура и десетки хиляди човешки съдби.

Жертвите на катастрофата надхвърлят 36 000 души, като по-голямата част от тях намират смъртта си именно под ударите на водната стихия. Бреговата линия на региона е напълно преобразена, а някогашният остров Кракатау практически изчезва под водата, оставяйки след себе си само няколко малки скалисти фрагмента.

Пурпурни залези и студени години

Последиците от експлозията надхвърлят границите на Индонезия и засягат цялата планета. Изхвърлените в стратосферата огромни количества сяра и фини прахови частици образуват глобален воал, който спира част от слънчевата светлина.

В продължение на следващите няколко години средната температура на Земята спада с повече от градус, а метеорологичните модели се объркват, носейки необичайни студове и извънредни валежи в Европа и Северна Америка.

Атмосферното замърсяване създава и странно оптично явление. В продължение на месеци хората по целия свят наблюдават необичайно драматични, кървавочервени и пурпурни залези. Дори в изкуството от този период остават следи от необикновеното небе над Европа.

  • Партийният дом в пламъци

На 26 август 1990 г. един от най-драматичните инциденти в началото на българския преход разтърсва столицата – подпален е Партийният дом, емблематичната сграда на Българската комунистическа партия. Огънят избухва в момент на масови протести и демонстрации пред централата на партията, на фона на силно обществено напрежение и настояване за пълно скъсване с комунистическото минало.

Причините за пожара и до днес остават обект на дискусия.

Според официалната версия сградата е подпалена от демонстранти, които искат да унищожат символа на тоталитарната власт. Друга версия твърди, че самото ръководство на партията може да е имало интерес архивите и документи, съхранявани в сградата, да изчезнат в пламъците. Така или иначе, в пожара изгаря голяма част от богатия архив на БКП, включително документи от ключово значение за управлението на страната по време на социализма.

Партийният дом е построен в началото на 50-те години, като част от монументалния архитектурен ансамбъл на Ларгото в центъра на София. Сградата е замислена като символ на силата и величието на партията-държава – с тежки колонади, гранит и просторни зали. В продължение на десетилетия тя е седалище на ЦК на БКП и се свързва пряко с управлението на тоталитарния режим.

Пожарът от 1990 г. бележи символичен край на тази епоха.

Хиляди софиянци стават свидетели на горящата постройка, а кадрите от пламъците обикалят целия свят. Сградата е силно повредена, но впоследствие е възстановена и днес е част от комплекса на Народното събрание.

Инцидентът остава в историята като един от най-ярките знаци на бурните 90-те години в България – време на протести, силни обществени сблъсъци и стремеж към ново начало.

Още събития на 26 август:

  • 1498 г. – Микеланджело получава поръчка за Пиета.
  • 1934 г. – Цар Борис III открива Паметника на свободата на връх Шипка.
  • 1944 г. – България във Втората световна война: Царство България обявява неутралитет във Втората световна война и желание за примирие с Великобритания и САЩ.

Родени:

  • 1819 г. – роден е Алберт фон Сакс-Кобург-Гота, съпруг и принц-консорт на кралица Виктория
  • 1901 г. – роден е Александър Жендов, български художник
  • 1910 г. – родена е Майка Тереза, индийска католическа монахиня, Нобелова лауреатка
  • 1939 г. – роден е Тодор Колев, български актьор
  • 1957 г. – роден е Д-р Албан, нигерийско-шведски певец
  • 1970 г. – родена е Мелиса Маккарти, американска актриса, сценарист и продуцент
  • 1980 г. – роден е Маколи Кълкин, американски актьор

Починали:

  • 1974 г. – умира Чарлз Линдберг, американски авиатор
  • 2022 г. – умира Надя Топалова, българска актриса 
Автор: Надежда Неменски
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