Доли Партън отлагала концертите си заради здравословни проблеми: „Просто не им обръщах внимание“

Л егендарната американска кънтри певица и авторка на песни Доли Партън почина във вторник на 80-годишна възраст. Новината съобщи нейният племенник Брайън Сийвър. Само няколко месеца преди смъртта си Доли Партън разкри, че е имала сериозни здравословни проблеми, заради които е отложила поредица от концерти в Лас Вегас.

Почина музикалната легенда Доли Партън

През септември легендарната кънтри певица съобщи, че отлага концертите си, за да се справи със „здравословни предизвикателства“. Дни по-късно тя обяви и че няма да присъства на Governors Awards през ноември, където трябваше да получи престижната хуманитарна награда „Джийн Хершолт“.

В последните месеци преди смъртта си Партън се опитваше да успокои почитателите си и да ги увери, че състоянието ѝ се подобрява.

„Имам добри новини и малко лоши новини. Добрата новина е, че реагирам много добре на лекарствата и лечението и всеки ден се подобрявам“, каза певицата във видеоклип, с който обяви отлагането на концертите.

„Лошата новина е, че ще ми трябва известно време, преди да съм готова отново за сцена, защото някои от лекарствата и процедурите ме карат да се чувствам малко замаяна, както казваше баба ми“, допълни тя.

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Признанието за съпруга ѝ

Само седмица преди смъртта си Партън призна, че дълго време е пренебрегвала собственото си здраве, докато се е грижела за съпруга си Карл Дийн.

Дийн, с когото певицата беше женена близо 58 години, почина на 3 март 2025 г. на 82-годишна възраст.

В интервю за списание „People“ Партън разказа, че докато е била до съпруга си, не е обръщала достатъчно внимание на собственото си състояние.

„Имам някои здравословни проблеми, на които просто не обърнах внимание, докато се грижех за Карл“, сподели тя.

След смъртта на съпруга си певицата продължи да работи и да поддържа връзка с милионите си почитатели, но постепенно стана ясно, че здравословното ѝ състояние ограничава професионалните ѝ ангажименти.

Доли Партън отложи концерти заради здравето си

Доли Партън почина на 80-годишна възраст. Семейството ѝ първоначално не посочи причината за смъртта, но по-късно представители на певицата съобщиха, че тя е починала след кратка битка с рак.

Партън остава една от най-големите звезди в историята на кънтри музиката, оставила след себе си десетки хитове и кариера, продължила повече от шест десетилетия.