България

До 34° в сряда: НИМХ обяви жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в седем области

Максималните температури ще са между 29° и 34°

Обновена преди 3 часа / 26 август 2026, 06:30
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  • В сряда, 26 август, НИМХ обявява жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в областите Видин, Враца, Монтана, София-област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Очакват се локални наводнения, градушки и затруднения при шофиране, а температурите ще достигнат 29-34°C.
  • В планините се очакват най-интензивните валежи, докато по Черноморието времето ще остане предимно слънчево и почти без валежи, с температури 27-29°C. В четвъртък и петък времето ще остане неустойчиво, с температури съответно до 30-35°C и 27-32°C.
  • При горещини е важно да се приемат достатъчно течности, да се ограничават алкохолът и прекомерният кофеин, да се избягва прякото слънце и да се поддържа прохлада у дома. Особено внимание е необходимо при възрастни хора, деца, бременни и хора с хронични заболявания.

Внимание, интензивни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за валежи в части от страната за сряда, 26 август.

В сряда вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явления в планинските райони.

Максималните температури ще са между 29° и 34°.

В София максималните температури ще бъдат около 30°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 август 2026 г. Източник: БТА

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Враца, Монтана, София-област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. 

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 26.08.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 26.08.2026 г. Източник: БТА

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е до умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27°- 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но до края на деня отново ще се повиши и ще е малко по-високо от средното за месеца.

В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-североизток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, с развитие на купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има през първия ден в североизточната част от страната, а в петък главно в Централна България.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 август 2026 г. Източник: БТА

В четвъртък вятърът временно ще е от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30°-35°, в петък максималните ще бъдат между 27° и 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 август 2026 г. Източник: БТА
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати,
  4. докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

6 ползи от редовното излагане на слънце
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Източник: НИМХ    
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