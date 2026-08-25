България

Отркиха 53 невзривени боеприпаса край Белица

Общата площ за прочистване е 566 дка, като до днес са прочистени 398 дка

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 21:49
Отркиха 53 невзривени боеприпаса край Белица
Източник: МО

С пециализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия от 14 август изпълняват задача по прочистването на района извън завода на „ЕМКО“ в близост до село Белица, община Трявна от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след взрива и пожара от 10 август.

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Силите са в състав от 17 военнослужещи и 1 цивилен служител с 6 единици военна техника, съобщиха от Министерството на отбраната.

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Общата площ за прочистване е 566 дка, като до днес са прочистени 398 дка, открити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки. Изпълнението на задачите се извършва при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.   

Източник: МО

Екипите са изпратени по предложение на началника на отбраната и в изпълнение на заповед на министъра на отбраната, в отговор на получени искания от областния управител на Габрово за оказване на съдействие от Въоръжените сили след обявеното бедствено положение на част от територията на община Трявна.

Редактор: Николай Киров
Източник: МО    
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