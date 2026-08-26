ООН: Светът е опасно близо до ера на "роботи убийци"

С ветът е „опасно близо“ до момент, в който машини ще могат самостоятелно да избират и атакуват хора. За това предупредиха генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и президентът на Международния комитет на Червения кръст Миряна Шполярич, които отправиха нов призив за спешно приемане на международни правила за автономните оръжейни системи.

„Вече сме опасно близо до преминаване на морална червена линия: автономното насочване на машини срещу хора“, заявиха двамата в съвместно обръщение.

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Предупреждението идва три години след първия им съвместен призив държавите да въведат конкретни забрани и ограничения за автономните оръжия. Според тях основните опасения остават същите, но рисковете са се увеличили значително заради бързото развитие на технологиите и все по-широкото им използване във военни конфликти.

Какво представляват „роботите убийци“

Терминът „роботи убийци“ се използва за автономни оръжейни системи, които могат да идентифицират цели и да прилагат сила с минимална или без пряка човешка намеса.

Именно възможността машина да вземе решение за живота и смъртта на човек е в центъра на опасенията на ООН и Червения кръст.

Гутериш от години настоява, че при използването на сила трябва да бъде запазен човешкият контрол и преценка. През 2026 г. той отново подчерта необходимостта от международни правила за военните приложения на изкуствения интелект и автономните оръжия.

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Притесненията се засилват на фона на войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток, където безпилотните летателни апарати и системите с все по-голяма степен на автономност заемат централно място на бойното поле.

Според Международния комитет на Червения кръст автономните оръжия вече не са само хипотетична заплаха. Развитието и използването им се ускоряват, докато международната регулация не успява да следва темпото на технологичния напредък.

Това създава риск от ситуации, при които хората, които използват дадена система, не могат напълно да предвидят кого, кога и къде ще атакува тя.

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Все още няма специален международен договор

В момента няма отделен международен договор, който изчерпателно да забранява или регулира автономните оръжия.

Дискусиите по темата се водят от години в рамките на Конвенцията на ООН за някои конвенционални оръжия. През ноември 2026 г. предстои седма конференция за преглед на конвенцията, която според Червения кръст може да се окаже важна възможност за започване на официални преговори за нов международен протокол.

Именно затова Гутериш и Шполярич настояват държавите да не отлагат действията.

„Автономните оръжейни системи не са част от далечно бъдеще: надпреварата към по-голяма автономност в оръжейните системи вече е в ход“, предупреждават те.

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„Необходима е политическа смелост“

Ръководителите на ООН и Червения кръст призоваха политическите лидери да проявят „политическа смелост“ и да договорят ясни ограничения, преди технологиите да се разпространят още повече.

Те предупреждават, че липсата на бързи и решителни действия може да има пряка човешка цена.

Според тях правилата трябва да гарантират, че решенията за използване на смъртоносна сила няма да бъдат оставени на машини.

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„Иновациите трябва да служат на човечеството, а не да го застрашават“, подчертават Гутериш и Шполярич.

Въпросът вече не е дали автономните технологии ще бъдат част от бъдещето на войната, а дали международната общност ще успее да постави граници на използването им, преди това бъдеще да се превърне в реалност.