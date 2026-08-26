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3 „червени флагa“ в разговора, които могат да разкрият предателя за минути

Три поведенчески белега, които разкриват хората, на които не бива да се доверявате

26 август 2026, 06:42
3 „червени флагa“ в разговора, които могат да разкрият предателя за минути
Източник: iStock/Getty Images

Д оверието се гради с години, но може да бъде разрушено за секунди. Често инстинктивно усещаме, че някой не е надежден, но игнорираме този вътрешен глас, като го отдаваме на собствената си подозрителност.

Има конкретни поведенчески знаци, които могат да разкрият нелоялния човек:

Клюкарстване и нехайно разкриване на чужди тайни

Това е един от най-простите и бързи тестове за надеждност. Ако някой с лекота ви споделя интимни подробности от живота на други хора, издава тайните им или открито обсъжда недостатъците им зад гърба им, бъдете сигурни, че ще направи същото и с вашата информация.

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Как се проявява:

  • Фрази от рода на: „Ще ти кажа нещо, ама да не казваш на никого“.
  • Омаловажаване и злепоставяне на хора, които не присъстват на разговора.
  • Използване на чуждите тайни като начин да изглеждат по-важни във вашите очи.

Хронично бягство от отговорност

Надеждният човек е способен да признае грешките си. Този, на когото не можете да имате доверие, винаги ще намери някой друг, когото да обвини. Такива хора са майстори в прехвърлянето на вината върху обстоятелствата, колегите, времето или дори върху самите вас.

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Предупредителни знаци:

  • Човекът постоянно влиза в ролята на „жертва“, на която винаги ѝ се случват лоши неща заради останалите.
  • Никога не казва фрази като: „Сгреших“ или „Вината е моя, ще го поправя“.
  • Склонност към газлайтинг – опити да ви убеди, че грешно сте разбрали всичко или че сами сте предизвикали конфликта.

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Разминаване между думи и действия (и промяна във версиите)

Лъжите се поддържат трудно в дългосрочен план. Ако някой постоянно се оплита в подробностите на историите си, променя версията си за събитията или обещава едно, а прави друго, това е сериозен предупредителен сигнал.

Надеждността се гради върху предвидимостта. Когато думите на някого многократно не съвпадат с действията му - дори за дребни неща като редовно закъсняване без предупреждение или неспазване на малки обещания - това показва липса на уважение към чуждото време и граници.

Срещали ли сте хора, които са успявали перфектно да крият тези черти, докато не е станало твърде късно?

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Източник: РБК    
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