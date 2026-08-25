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Зеленски вижда край на войната с Русия следващото лято

Зеленски посочи, че Украйна е предала на американските преговарящи план за прекратяване на войната

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 22:42
Зеленски вижда край на войната с Русия следващото лято
Източник: EPA/БГНЕС

У крайна вижда възможност за посредничество на САЩ за слагане край на войната с Русия до края на следващото лято и е изготвила заедно с американски и европейски представители изложени на една страница предложения, които да бъдат представени на Москва, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс“.

По думите му сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата по-рано от САЩ идея за създаване  в източната част на украинския Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета страна.

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„Те съдържат една от идеите за прекратяване на огъня – това е основното. Втората част е свързана с предложението на американците за свободна икономическа зона“, каза Зеленски.

Той заяви, че вижда възможност за прекратяване на близо четирите години и половина бойни действия в периода от срещата на върха на Г-20 в САЩ през декември тази година до края на лятото на 2027 г., предвид наближаващата кампания за президентските избори в САЩ през 2028 г.

По-рано този месец Зеленски посочи, че Украйна е предала на американските преговарящи план за прекратяване на войната, без да даде повече подробности.

Припомняме, че мирните преговори с посредничеството на САЩ се провалиха, след като Украйна отказа исканията от руска страна да отстъпи още територии, а Вашингтон насочи вниманието си главно към конфликта с Иран.

Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев.

Зеленски заяви, че третата част от предложението е посветена на ролята на Европейския съюз и НАТО и на стъпките, които Украйна е готова да предприеме във връзка с това. 

„Тези три идеи, които споменах, не са само украински идеи“, каза Зеленски и добави, че са разработени съвместно с американците и европейците, като някои от тях произтичат от предишни разговори на американските преговарящи с Украйна и Русия.

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Според „Ройтерс“ основната цел на Кремъл е да завземе останалата част от Донбас, където руските сили се опитват да напреднат към т. нар. укрепен пояс от градове в Източна Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Инджева    
Володимир Зеленски Украйна Русия
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