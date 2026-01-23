Втори опит: Депутатите отново не събраха кворум

Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

И при втория опит депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. Регистрираха се 119 народни представители. В регистрацията не участваха групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Следващата, последна регистрация, ще бъде в 10:00 часа, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов.

Сутринта, при откриването, електронното табло отчете 117 народни представители, при необходими за кворум най-малко 121 депутати.