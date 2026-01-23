България

Втори опит: Депутатите отново не събраха кворум

Регистрираха се 119 народни представители

Обновена преди 20 минути / 23 януари 2026, 09:29

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека
Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка
След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир
Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари
Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст
Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

И при втория опит депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. Регистрираха се 119 народни представители. В регистрацията не участваха групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Следващата, последна регистрация, ще бъде в 10:00 часа, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов.

Сутринта, при откриването, електронното табло отчете 117 народни представители, при необходими за кворум най-малко 121 депутати.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Парламент Кворум Народни представители Заседание Регистрация Няма кворум Костадин Ангелов Зам.-председател Отлагане на заседание Депутати
Последвайте ни
След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

Как

Как "г-н Никой" се изправи срещу Путин

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Bugatti F.K.P. Hommage почита легендата Veyron и неговите постижения

Bugatti F.K.P. Hommage почита легендата Veyron и неговите постижения

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 12 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 10 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 12 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 11 минути

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 22 минути

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

<p>Кой плаща сметката за&nbsp;митата на Тръмп?</p>

Институт в Кил: Американците плащат 96% от митата на Тръмп

Свят Преди 52 минути

„Твърдението, че чужди страни плащат тези мита, е мит. Данните показват обратното: американците плащат сметката“, заяви един от авторите на проучването

"Жива си. Оправяй се!": Прокуратурата повдигна обвинения на лекаря, оперирал с фалшива диплома

"Жива си. Оправяй се!": Прокуратурата повдигна обвинения на лекаря, оперирал с фалшива диплома

България Преди 54 минути

"Спя седнала": Десетки сигнали след първото разследване

Мъченичеството, което бележи християнската история при Диоклециан

Мъченичеството, което бележи християнската история при Диоклециан

България Преди 1 час

Честваме паметта на свещеномъченик Климент Анкирски и на мъченик Агатангел

Японският премиер Санае Такаичи разговаря с депутати

Япония отива на предсрочни избори

Свят Преди 1 час

Такаичи разпусна официално Камарата на представителите

Президентът на САЩ оттегли поканата към Канада за участие в Съвета за мир

Президентът на САЩ оттегли поканата към Канада за участие в Съвета за мир

Свят Преди 1 час

Промяната на позицията на Тръмп следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос

Черна статистика за 2025 г.: Умишлени убийства на служители на ООН - 21 жертви, включително българин

Черна статистика за 2025 г.: Умишлени убийства на служители на ООН - 21 жертви, включително българин

Свят Преди 1 час

Убитите през 2025 г. са от Бангладеш, Судан и Южен Судан, Южна Африка, Уругвай, Тунис, България, Украйна, Кения, Замбия

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

Свят Преди 2 часа

"Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", каза Тръмп

<p>Рубио: Това е критична част</p>

САЩ приветстват инициативата на Ирак за задържане на бойци от ИДИЛ

Свят Преди 2 часа

Висшият съдебен съвет на Ирак заяви, че ще започне съдебни производства срещу задържани членове на „Ислямска държава“

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

Свят Преди 2 часа

Лаура Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Свят Преди 2 часа

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Свят Преди 2 часа

Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, заяви Ушаков

Шмигал: Енергийната система на Украйна преживя най-трудния си ден от 2022 г.

Шмигал: Енергийната система на Украйна преживя най-трудния си ден от 2022 г.

Свят Преди 3 часа

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че се полагат усилия за осигуряване на жителите на Киев на алтернативни енергийни източници и генератори

Руски стратегически бомбардировачи патрулираха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи патрулираха над Балтийско море

Свят Преди 3 часа

Полетът е продължил над пет часа

Румен Радев напуска президентската институция

Румен Радев напуска президентската институция

България Преди 3 часа

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

„Sinners“ пренаписа историята: Обявиха фаворитите за "Оскар" 2026

Edna.bg

Водещата на “Съдебен спор” Ромина Андонова заживя в нов дом

Edna.bg

Левски е на крачка от нов нападател

Gong.bg

България се готви за исторически успех

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg