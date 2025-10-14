Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

О чаква се във вторник Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да назначи заместник-шефката на Върховния административен съд Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си.

Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите, припомня NOVA.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от шест месеца. Те изтекоха на 21 юли.

Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста.

Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.

Коя е Маринка Чернева

Тя е с над 28 години стаж като съдия, от които близо 14 години – във Върховния административен съд.

От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийки градски съд.

В периода декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийски районен съд.

Завършила е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право" през 1988 г.