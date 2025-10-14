България

Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността

14 октомври 2025, 07:10
О чаква се във вторник Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да назначи заместник-шефката на Върховния административен съд Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си.

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите, припомня NOVA.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от шест месеца. Те изтекоха на 21 юли.

Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста. 

Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.

Коя е Маринка Чернева

Тя е с над 28 години стаж като съдия, от които близо 14 години – във Върховния административен съд.

От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийки градски съд.

В периода декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийски районен съд.

Завършила е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право" през 1988 г.

Източник: NOVA, ВАС    
