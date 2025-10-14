България

Времето във вторник: Температури до 20 градуса, но с облаци и дъжд

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°

Обновена преди 54 минути / 14 октомври 2025, 06:25
Д нес облачността над страната ще се задържи предимно значителна, със слаби превалявания през деня на отделни места в източните и планинските райони. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България.

През нощта вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а утре – слаб до умерен от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 15°.

  • Планините

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

  • Черноморието

Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

  • Сряда и четвъртък

В сряда и четвъртък облачността ще е разкъсана, на места в Източна България и планините ще има и слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток, после от изток. Температурите слабо ще се понижат.

Прогноза за времето България Облачност Температури Вятър Дъжд Сняг Планини
