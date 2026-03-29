България

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно

29 март 2026, 07:00
Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Сняг скова

Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици

Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

Ж ълт код за значителни валежи е обявен в 9 области от Централна, Северна и Североизточна България за неделя – 29 март. Предупреждението от първа степен е в сила за: Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна. Количествата ще са между 20 и 30 литра на квадратен метър, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България. През нощта и в сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър.

 

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 1°, максималната – около 9°.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

  • По Черноморието

ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
    

  • В планините

ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000-1200 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
  

  • В понеделник

ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността над Югозападна България. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В сутрешните часове по високите полета в Западна България и Западния Предбалкан дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен вятър от север-северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2° и 7°, максималните – между 8° и 13°.

  • Във вторник

вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. 

Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 23 часа
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 23 часа
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 23 часа
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Любопитно Преди 12 минути

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Свят Преди 13 минути

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“

Свят Преди 7 часа

Организаторите заявяват, че се обявяват срещу политиките, налагани от американския президент Доналд Тръмп, включително военните действия в Иран, засиления федерален контрол върху имиграцията и растящите разходи за живот

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Свят Преди 8 часа

Плавателният съд акостира в индийското пристанище "Вадинар"

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Свят Преди 9 часа

Припомняме ви всички предишни катастрофи на спортиста

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Свят Преди 9 часа

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Свят Преди 10 часа

Поредица от битови аварии – пожар в пералнята и блокирала канализация – извадиха от строя най-скъпия американски самолетоносач USS Ford (13 млрд. долара), а ремонтът на „плаващия град“ в Крит може да отнеме до една година

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Свят Преди 10 часа

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Свят Преди 11 часа

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 12 часа

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Любопитно Преди 12 часа

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Парламентарни избори Преди 12 часа

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 13 часа

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Свят Преди 13 часа

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Свят Преди 14 часа

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 14 часа

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

1

1

