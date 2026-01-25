България

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Времето в неделя ще е облачно и мъгливо, но нетипично топло за януари

25 януари 2026, 06:53
След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис
Регистрационните табели

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои
Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово

Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово
Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?
Обрат по случая

Обрат по случая "Кроношпан": Съдът спря решението за прекратяване на дейността
След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини
Последно сбогом с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Ж ълт код за условия за образуване на поледици е обявен в области София-град, София област, Перник и Монтана. Там в сутрешните часове ще превали слаб дъжд.

Източник: НИМХ

През деня в неделя времето ще бъде облачно. Сутринта в много райони в равнинната част от страната ще има намалена видимост и мъгла.

Ще е почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър, който около и след обяд в Източна България и на места северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3° и 8°, по-високи в източните райони и в местата чувствителни на южен вятър, а за София - около 6°.

  • По Черноморието

ще бъде облачно и на места с намалена видимост, която след обяд ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • В планините

ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

  • През следващите дни - 26 и 27 януари,

ще остане топло за края на месеца. В понеделник вятърът от юг ще се усили, ще бъде предимно умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист; след обяд ще се ориентира от югоизток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, в планините над 2000 м - от сняг, значителни по количество ще са в Рило-Родопската област. В северозападните райони отново ще има условия за поледици.

Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите полета в Западна. Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, дневните температури ще се понижат слабо.  

Източник: НИМХ    
времето януари прогноза затопляне
Последвайте ни
Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Регистрационните табели

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

Какво разриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Какво разриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

pariteni.bg
Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 18 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 23 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 8 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 8 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Свят Преди 12 часа

Принц Бернхард и принцеса Анет от Нидерландия потвърдиха развода си. Бившата двойка сключи брак през 2000 г. и има три деца

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Свят Преди 12 часа

Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Свят Преди 12 часа

„Дискомбобулаторът. Не ми е позволено да говоря за него“, каза Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 13 часа

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

Свят Преди 13 часа

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

България Преди 13 часа

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Свят Преди 14 часа

Проби от косата и кръвта на Гюнгьор са разкрили следи от употреба на марихуана и кокаин

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Свят Преди 14 часа

Домакин на 11 февруари ще бъде председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Свят Преди 14 часа

Руските войски са извършили също така масиран удар през изтеклата нощ срещу украински бази за изстрелване на дронове с голям обсег и енергийни съоръжения

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Свят Преди 15 часа

110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Свят Преди 15 часа

Хиляди започнаха да се презапасяват с храна, вода и стоки от първа необходимост

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

България Преди 15 часа

Актьорът е починал на 78 години в Ловеч

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Свят Преди 15 часа

При взрива в автобус, пътуващ от Техеран към западната провинция Илам на границата с Ирак, е загинало малко дете, а няколко други пътници са били ранени

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Свят Преди 15 часа

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 25 януари, неделя

Edna.bg

Кекс с ананас и джинджифил

Edna.bg

Реал Мадрид потопи "жълтата подводница" и излезе на върха в Ла Лига

Gong.bg

Гуардиола: Уеб, обясни защо не е дузпа!

Gong.bg

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Nova.bg

Украйна е нанесла масивна атака по Белгород

Nova.bg