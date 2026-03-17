Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Джо Кент, дългогодишен поддръжник на президента Доналд Тръмп, заяви в изявление, публикувано в X във вторник, че е „ясно, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби“

17 март 2026, 16:32
Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Цените на петрола отново скочиха

Напрежението между Иран, САЩ и Израел расте: Какво се случва в Близкия изток

Земетресение разтърси Куба

Нейнски: Тръмп не е искал от България да пази Ормузкия проток

Клои Жао се появи в траур на

Академията „забрави“ да почете Джеймс ван дер Бийк в сегмента

Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет

Д иректорът на Националния център за борба с тероризма, пенсионирана „зелена барета“ и дългогодишен поддръжник на президента Доналд Тръмп, казва, че е подал оставка заради войната в Иран.

(Във видеото: Израел: Ликвидирахме двама ирански военни лидери)

„Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата нация“, заяви Джо Кент в изявление, публикувано в X във вторник.

„Ясно е, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби“, съобщи Джо Кент.

Националният център за борба с тероризма наблюдава разузнаването на правителството на САЩ относно терористични заплахи и поддържа база данни за всички известни и заподозрени терористи.

Кент работи под ръководството на Тулси Габард, директор на националното разузнаване, като двамата бяха политически съюзници. Габард избягва публичност от началото на войната, като преди това е критикувала американските военни интервенции в чужбина.

Кент написа в писмо до Тръмп, публикувано в X, че е подкрепял ценностите на президента по време на първия му мандат. Но той заяви, че Тръмп е бил погрешно повлиян от израелците и че не може да подкрепи „изпращането на следващото поколение да се бие и умира във война, която не носи никаква полза за американския народ, нито оправдава цената на американските животи“.

Кент е служил в специалните сили на армията, участвайки в 11 бойни мисии по време на 20-годишна кариера, а по-късно е работил в ЦРУ. Съпругата му, Шанън Кент, криптолог от военноморските сили, загина при терористичен атентат в Сирия през 2019 г.

Тръмп и неговите поддръжници твърдяха, че разузнавателната общност е се е опитвала да подкопае президента в миналото и се нуждае от радикална реорганизация.

Назначаването на Кент в центъра беше част от по-широките усилия на администрацията да постави доверени лоялисти и партийни активисти на висши държавни позиции в разузнаването, правоприлагането и дипломацията. Той наричаше участниците в размириците „политически затворници“ и е имал връзки с човек, за когото полицията твърди, че е бил член на крайнодясната група Proud Boys.

Източник: nbcnews    
Румъния обяви, че е готова за ракетна атака от Иран

Румъния обяви, че е готова за ракетна атака от Иран

Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“

Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите“

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Трус в разузнаването на САЩ: Шефът на антитероризма подаде оставка заради войната в Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

Кучето ви се лигави повече – за това си има причина!

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 22 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 19 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 18 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
АПС регистрира листите си за предсрочните избори

АПС регистрира листите си за предсрочните избори

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

Проф. Кантарджиев: Вирус с гърчове мъчи децата

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

България Преди 1 час

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

Секундите, които промениха всичко: Най-големите 7 катастрофи в историята

Свят Преди 1 час

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

Свят Преди 1 час

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

Доналд и Барън Тръмп

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Свят Преди 1 час

,

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Свят Преди 2 часа

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

<p>Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама</p>

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Любопитно Преди 2 часа

Лорън Санчес предизвика вълна от коментари, след като публично отпрати Джеф Безос от кадър, за да позира сама на партито на Vanity Fair. Неловкият момент на стана вайръл точно преди двамата да станат съпредседатели на предстоящата Мет Гала

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

България Преди 2 часа

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Любопитно Преди 2 часа

След хаос в чатовете и завръщане на бившите, планетата на комуникацията става директна на 20 март – но внимавайте със „сянката“

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

България Преди 2 часа

Заради инцидента в Разград се организираха и протести

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Любопитно Преди 2 часа

От стабилния Телец до „шампионите по бягство“ Близнаци – вижте класацията на астролозите за страха от обвързване

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс сподели, че е ограничила консумацията на алкохол и е станала много по-внимателна към здравето си

<p>Зеленски пристигна в Лондон</p>

Президентът Зеленски пристигна в Лондон за срещи с Киър Стармър и Марк Рюте.

България Преди 3 часа

Зеленски ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети

