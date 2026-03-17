Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

17 март 2026, 15:06
Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen
Н ови любопитни предизвикателства очакват отборите в Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Претендентите за голямата награда ще се изправят в непредвидима игра на съдбата, водена от харизматичния Деян Славчев - Део. Тя ще определи техните продукти за готвене, а авторите на най-креативните специалитети ще заслужат изненада.

Сините и Червените ще преминат и през нова вечерна резервация, която ще изпита търпението, комуникацията и работата им в екип. Двата отбора ще имат възможност да готвят за специални гости - българските медалисти от международната олимпиада по астрономия и астрофизика и хуманоидния робот Робърт, който ще бъде придружаван от своя създател Методи Димитров.

Как се комбинират свинско и шоколад, има ли роботи в Лом и какво истински ще разчувства шеф Виктор Ангелов, гледайте в следващия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

Почина легендата на кукления театър Слава Рачева

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Пенсиите се вдигат с 44 евро

pariteni.bg
9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 20 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 17 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 16 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

България Преди 59 минути

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Любопитно Преди 1 час

След хаос в чатовете и завръщане на бившите, планетата на комуникацията става директна на 20 март – но внимавайте със „сянката“

<p>Зеленски пристигна в Лондон</p>

Президентът Зеленски пристигна в Лондон за срещи с Киър Стармър и Марк Рюте.

България Преди 1 час

Зеленски ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети

Ябълков мус с чия влиза в менюто на столични детски градини

Ябълков мус с чия влиза в менюто на столични детски градини

България Преди 1 час

Здравословни рецепти и нутриционисти сменят традиционната попара в район „Слатина“ от есента в нов пилотен проект на Столична община

Александра Пол

Арестуваха актрисата от „Спасители на плажа“ Александра Пол заради акция за освобождаване на бигъли

Свят Преди 1 час

Александра Пол попадна зад решетките, след като изведе 31 кучета от лаборатория за медицински опити

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Свят Преди 1 час

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия също така посочи, че Украйна активно използва информационно-психологически методи за въздействие върху населението на Русия

Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

Любопитно Преди 1 час

Всеки път, когато искате да спите малко по-дълго след звънене на алармата, тялото ви плаща цена. Сънят през това време не възстановява енергията, а само увеличава умората и стреса

<p>&quot;Интрига няма&quot;: Борисов ще предложи нов тандем в ГЕРБ да се грижи за партията&nbsp;</p>

Борисов ще предложи нов тандем в ГЕРБ да се грижи за партията - Димитър Николов и Живко Тодоров

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ съобщи, че възнамерява на конгреса на партията да предложи нова длъжност, която да се поема от тандема, визирайки Николов и Тодоров.

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

България Преди 2 часа

Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност

,

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Свят Преди 2 часа

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Свят Преди 2 часа

Те изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море

ИТН регистрира листите си за изборите

ИТН регистрира листите си за изборите

България Преди 2 часа

Лидерът на партията е водач в 15 и 25 МИР

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

Любопитно Преди 2 часа

След поредица от неуспешни инвитро процедури и рядка диагноза, 40-годишна пациентка сбъдна мечтата си за майчинство въпреки тежките аномалии на репродуктивната си система

<p>Запрянов: Повишена е готовността на системите за ПВО на страните от Източния фланг</p>

Министър Атанас Запрянов: Повишена е готовността на системите за ПВО на страните от Източния фланг

България Преди 2 часа

НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов

,

Внимание! НАП може да спре продажбата на имота или колата ви

България Преди 3 часа

Нотариусите вече са задължени да проверяват за дългове към хазната в реално време. При близо 18% от случаите се откриват неплатени данъци, което блокира сделката до пълното им погасяване

<p>Тръмп: Ще превзема&nbsp;Куба - островът е на ръба на колапса</p>

Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

Свят Преди 3 часа

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Отиде си една легенда: Слава Рачева – гласът на детството на поколения българи

Edna.bg

Как да постигнем оформено дупе преди лятото

Edna.bg

Наказаха ЦСКА за расизъм

Gong.bg

Реферът от Лудогорец - ЦСКА ще свири на Левски, "сините" винаги бият при него

Gong.bg

Отиде си Слава Рачева - актрисата, дала гласа си на Педя човек-лакът брада

Nova.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg