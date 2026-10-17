Промени в движението на Дунав мост при Русе в два поредни понеделника

В ъвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Временната организация се въвежда поради монтаж на водоотвеждащи съоръжения на Дунав мост при Русе.

От 9:00 часа на 19 октомври до 17:00 часа на 22 октомври ще бъде затворен за движение участък от дясната лента на пътното платно на моста.

От 9:00 часа на 26 октомври до 17:00 часа на 29 октомври ще бъде затворен за движение участък от лявата лента за движение.

Преминаването на моторни превозни средства (МПС) ще се осъществява двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути в посока и ще бъде регулирано. Строително-монтажни дейности няма да се извършват в петък, събота и неделя. За временната промяна в организацията на движението са уведомени румънските гранични власти.

На границата с Турция трафикът е силно интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Работата на фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово – Бекет“ и „Свищов – Зимнич“, остава преустановена поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите със Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално.