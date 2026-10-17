Любопитно

Пътувате ли с градския транспорт? 6-те най-мръсни неща, които докосвате без да се замислите

Метрото и автобусите са бързи и удобни, но и пълни с невидими опасности. Вижте кои 6 повърхности в градския транспорт задържат най-много бактерии и как лесно да се предпазим

17 октомври 2026, 06:59
Пътувате ли с градския транспорт? 6-те най-мръсни неща, които докосвате без да се замислите
Източник: iStock

В секи ден милиони хора използват метрото и автобусите, за да стигнат до работа или училище. Градският транспорт е бърз и удобен, но и изключително натоварен с микроби. Проучвания по целия свят показват, че определени повърхности в градския транспорт са истински развъдник на бактерии, вируси и гъбички.

Докато много хора се пазят от кашлящи и кихащи пътници, истинският риск често се крие в нещата, които докосваме с ръцете си. Ето 6 от най-заърсените повърхности в автобусите и метрото:

1. Дръжките и парапетите за държане

Те са най-очевидният, но и най-сериозният източник на зарази. Стотици пътници ги хващат всеки час, пренасяйки микроорганизми от своите ръце. Тези повърхности рядко се дезинфекцират през деня, което ги прави идеална среда за бактерии от рода на Staphylococcus и чревни патогени.

2. Бутоните за отваряне на вратите и спирките

Независимо дали става въпрос за бутона за спирка в автобуса или автоматичните бутони за вратите на влаковете в метрото, тези малки пластмасови или метални повърхности се натискат непрекъснато. Тъй като контактната площ е малка и точкова, концентрацията на микроби върху тях е изключително висока.

3. Седалките и облегалките

Тапицираните с плат седалки задържат значително повече влага, прах и микроорганизми в сравнение с пластмасовите или металните. По тях лесно се задържат акари, бактерии от дрехите и телесни съкровища, които трудно се почистват основно при стандартната поддръжка.

4. Валидаторите и билетните автомати

Тъчскрийн екраните и физическите бутони на билетните автомати, както и устройствата за валидиране на карти, се използват от хиляди хора на ден. Изследвания сочат, че сензорните екрани на обществени места често съдържат повече бактерии от тоалетна чиния.

5. Огледалата и стъклените прегради

Много хора се облегнат на стъклените прегради до вратите или докосват прозорците, докато пътуват. Тези повърхности задържат следи от кожни мазнини, пот и слюнка от кихане или разговор наблизо.

6. Ескалаторните парапети в метростанциите

Гумените ленти на ескалаторите се движат непрекъснато и се хващат от почти всеки, който се качва или слиза. Тъй като са направени от порест гумен материал, те лесно улавят мръсотия, прах и бактерии, като същевременно са трудни за бърза дезинфекция.

Как да се предпазим по време на път?

Няма нужда от паника - имунната ни система е създадена да се справя с повечето от тези микроби, но няколко елементарни навика значително намаляват риска от вируси и стомашни инфекции:

  • Дезинфектант за ръце: Носете малко шишенце с дезинфектант на алкохолна основа и го използвайте веднага след слизане от превозното средство.
  • Не пипайте лицето си: Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си, докато пътувате.
  • Измиване със сапун: Пристигайки у дома или в офиса, първата ви работа трябва да бъде щателно измиване на ръцете с топла вода и сапун за поне 20 секунди.
Източник: TOI    
градски транспорт микроби хигиена замърсени повърхности бактерии и вируси дезинфекция предпазни мерки обществено здраве метро автобуси
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Изтеглиха кораба „Челси 3“ до Бургас: Министър Пеев с хипотеза за руска атака

Изтеглиха кораба „Челси 3“ до Бургас: Министър Пеев с хипотеза за руска атака

Тръмп с нов жест към Русия, блокира ключови санкции срещу Москва

Тръмп с нов жест към Русия, блокира ключови санкции срещу Москва

Рекордни надценки: Очаква се нов скок в цените на домати и краставици

Рекордни надценки: Очаква се нов скок в цените на домати и краставици

„Някой изобщо проучи ли я?“: Защо Тръмп изгони новия си прессекретар

„Някой изобщо проучи ли я?“: Защо Тръмп изгони новия си прессекретар

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Разбират ли се Доберманите с други кучета?

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 3 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 3 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 3 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бате Емо от „Игри на волята“ за болката, която никоя победа не може да заличи

Бате Емо от „Игри на волята“ за болката, която никоя победа не може да заличи

Любопитно Преди 46 минути

Легендата в българската борба разказва за най-тежките моменти в живота си - трагичната загуба на своя брат при катастрофа и уволнението, което преживява след историческия олимпийски триумф на Семен Новиков в Париж

Кои български продукти ще влязат в селекцията 50 Best Products From Bulgaria?

Кои български продукти ще влязат в селекцията 50 Best Products From Bulgaria?

България Преди 54 минути

Остават броени дни до затварянето на кандидатстването на 20 октомври

Операцията по изтегляне на моторен кораб CHELSEA 3 навлезе в същинската си фаза

Операцията по изтегляне на моторен кораб CHELSEA 3 навлезе в същинската си фаза

България Преди 11 часа

Буксировката започна в 20:25 ч. след подновяването на операцията, която беше спряна временно заради лошото време. Очаква се корабът да пристигне сутринта на 17 октомври.

Олимпийците Емил Будинов и Тома Никифоров бяха елиминирани от “Игри на волята”

Олимпийците Емил Будинов и Тома Никифоров бяха елиминирани от “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Персоналният треньор Антония Вутева също напусна надпреварата след гласуване на Съвета на Обречените

Снимката е илюстративна

ЕС с остър призив за Черно море след ударите край България и Румъния

Свят Преди 12 часа

Европейският съвет определи нападенията срещу граждански и търговски кораби, включително в изключителните икономически зони на България и Румъния, като неприемливи

Прокуратурата започна разследване на атаката срещу кораба „Челси 3“

Прокуратурата започна разследване на атаката срещу кораба „Челси 3“

България Преди 12 часа

Разследващите ще установяват собствеността, екипажа, маршрута и товара на плавателния съд, както и евентуално съпричастните лица

Илияна Йотова: Време е институциите да работим заедно, за да преведем България през кризите

Илияна Йотова: Време е институциите да работим заедно, за да преведем България през кризите

Президентски избори Преди 12 часа

The New York Times: Кейти Захария е отстранена от поста говорител на Белия дом

The New York Times: Кейти Захария е отстранена от поста говорител на Белия дом

Свят Преди 13 часа

Отстраняването ѝ дойде на фона на въпроси за това как е представяла юридическата си кариера и как се е справила с първия си брифинг за медиите

Кейти Захария

Тръмп призова новата си говорителка да преосмисли оставането си на поста

Свят Преди 13 часа

Междувременно Захария се опитва да отблъсне критиките, че невярно е заявявала, че е юрист

„Няма да капитулираме“: Иран отхвърли обвиненията за ядрено оръжие и осъди САЩ

„Няма да капитулираме“: Иран отхвърли обвиненията за ядрено оръжие и осъди САЩ

Свят Преди 13 часа

Иранският президент нарече американските санкции „неоправдани и нечовешки“ и призова за засилване на сътрудничеството с Грузия

Владимир Путин

Владимир Путин: По границата с Украйна се създава „зона сигурност“

Свят Преди 13 часа

Руският президент заяви, че създаването ѝ ще продължи независимо от бъдещите разговори с Киев

Само 1700 души са останали в Олешки: Папата потърси помощ от Путин

Само 1700 души са останали в Олешки: Папата потърси помощ от Путин

Свят Преди 13 часа

След телефонен разговор с папа Лъв XIV Кремъл съобщи, че Русия е готова да сътрудничи за доставянето на храни и медицински материали за цивилното население

<p>Локали нападат като чакали</p>

Бащата, който пръв повдигна темата, Милен Димов: Локали нападат като чакали

България Преди 14 часа

Между 30 и 50% от децата ходят със страх на училище, казва той в Телеграфно подкастът

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

България Преди 14 часа

Той беше открит в кома в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

България Преди 14 часа

Децата са 83,2% от заболелите, като най-много случаи са отчетени във Враца, Плевен и Ловеч

Израелският министър на външните работи Израел Кац

От побои до електрошокове: Италия разследва израелския министър на отбраната за малтретиране на активисти

България Преди 15 часа

Жалбите се отнасят до задържания след три мисии през октомври миналата година и април и май тази година. Твърденията за малтретиране са предмет на разследване

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Елизабет Холмс: Шокиращата изповед, която преобръща всичко

Edna.bg

Олимпийците Емил Будинов и Тома Никифоров бяха елиминирани от „Игри на волята”

Edna.bg

Христо Станев: Няма технология, която да докаже откъде идва дронът

Nova.bg

Поразеният кораб „Челси 3” акостира в пристанище Бургас

Nova.bg