Пътувате ли с градския транспорт? 6-те най-мръсни неща, които докосвате без да се замислите

В секи ден милиони хора използват метрото и автобусите, за да стигнат до работа или училище. Градският транспорт е бърз и удобен, но и изключително натоварен с микроби. Проучвания по целия свят показват, че определени повърхности в градския транспорт са истински развъдник на бактерии, вируси и гъбички.

Докато много хора се пазят от кашлящи и кихащи пътници, истинският риск често се крие в нещата, които докосваме с ръцете си. Ето 6 от най-заърсените повърхности в автобусите и метрото:

1. Дръжките и парапетите за държане

Те са най-очевидният, но и най-сериозният източник на зарази. Стотици пътници ги хващат всеки час, пренасяйки микроорганизми от своите ръце. Тези повърхности рядко се дезинфекцират през деня, което ги прави идеална среда за бактерии от рода на Staphylococcus и чревни патогени.

2. Бутоните за отваряне на вратите и спирките

Независимо дали става въпрос за бутона за спирка в автобуса или автоматичните бутони за вратите на влаковете в метрото, тези малки пластмасови или метални повърхности се натискат непрекъснато. Тъй като контактната площ е малка и точкова, концентрацията на микроби върху тях е изключително висока.

3. Седалките и облегалките

Тапицираните с плат седалки задържат значително повече влага, прах и микроорганизми в сравнение с пластмасовите или металните. По тях лесно се задържат акари, бактерии от дрехите и телесни съкровища, които трудно се почистват основно при стандартната поддръжка.

4. Валидаторите и билетните автомати

Тъчскрийн екраните и физическите бутони на билетните автомати, както и устройствата за валидиране на карти, се използват от хиляди хора на ден. Изследвания сочат, че сензорните екрани на обществени места често съдържат повече бактерии от тоалетна чиния.

5. Огледалата и стъклените прегради

Много хора се облегнат на стъклените прегради до вратите или докосват прозорците, докато пътуват. Тези повърхности задържат следи от кожни мазнини, пот и слюнка от кихане или разговор наблизо.

6. Ескалаторните парапети в метростанциите

Гумените ленти на ескалаторите се движат непрекъснато и се хващат от почти всеки, който се качва или слиза. Тъй като са направени от порест гумен материал, те лесно улавят мръсотия, прах и бактерии, като същевременно са трудни за бърза дезинфекция.

Как да се предпазим по време на път?

Няма нужда от паника - имунната ни система е създадена да се справя с повечето от тези микроби, но няколко елементарни навика значително намаляват риска от вируси и стомашни инфекции: