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Лионел Меси бе отличен с най-престижния спортен приз на Испания „Принцеса де Астуриас“

39-годишната аржентинска суперзвезда Лионел Меси бе официално наградена в испанския град Овиедо за своята уникална кариера и изключителен принос в подкрепа на достъпа на деца в неравностойно положение до здравеопазване и качествено образование

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 22:26
Лионел Меси бе отличен с най-престижния спортен приз на Испания „Принцеса де Астуриас“
Източник: БГНЕС

А ржентинският нападател Лионел Меси бе удостоен официално с най-престижния спортен приз на Испания - наградата „Принцеса де Астуриас“. Признанието идва като знак на благодарност към неговата блестяща спортна кариера и активната му хуманитарна дейност в подкрепа на достъпа на деца в неравностойно положение до здравеопазване и образование.

Аржентинският футболист, който е на 39 години, бе обявен за носител на отличието за спорт още през юни, когато журито го определи като „най-успешния футболист на всички времена“ и изтъкна неговите социални инициативи. При пристигането си на тържествената церемония в Овиедо, столицата на северния испански регион Астурия, Меси бе посрещнат под звуците на гайди и барабани, както и от аплодисментите на десетки фенове, облечени в националните фланелки на Аржентина.

Източник: БГНЕС

Лично престолонаследничката на испанския трон принцеса Леонор, на чието име са кръстени наградите, му връчи официалната грамота и даде висока оценка за неговото влияние. Тя изтъкна, че Меси е превърнал извънредното в рутина, четейки играта и вземайки най-ефективните решения за части от секундата, докато същевременно винаги е поставял колективната същност над собственото си eгo.

Източник: БГНЕС

Сочен за един от най-великите спортисти в историята, Меси има зад гърба си осем отличия „Златна топка“, титла от Световно първенство и десетки трофеи на клубно ниво. Той прекара 21 години в Барселона, играейки за отбора, който доминираше в Испания и Европа под ръководството на Пеп Гуардиола и Луис Енрике. След като напусна каталунския гигант през 2021 г., той игра два сезона във френския Пари Сен-Жермен, а понастоящем носи екипа на американския Интер Маями в MLS. Като най-успешен голмайстор, асистент и рекордьор по брой мачове в историята на Аржентина, той сложи край на международната си кариера по-рано тази година, след като тимът му загуби финала на Световното първенство от Испания в Ню Джърси.

Ден преди церемонията, по време на събитие с деца в Овиедо, Меси сподели с младите си почитатели, че най-важното нещо в спорта е човек да знае как да губи и как да печели, определяйки това отношение като фундаментално за футбола.

Основани през 1981 г., наградите „Принцеса от Астурия“ са най-престижните в испаноезичния свят и включват парична премия от 50 000 евро (56 000 долара). Те се връчват ежегодно в области като изкуството, науките и спорта за заслуги в подобряването на човешкото съжителство, солидарността и глобалното сътрудничество.

Заедно с Меси, сред тазгодишните лауреати в останалите категории бяха британският писател Джулиан Барнс, американската астронавтка Кристина Кох и пънк легендата Пати Смит. В миналото спортната награда са получавали световни имена като тенис легендите Серена Уилямс и Рафаел Надал, маратонецът Елиуд Кипчоге и американската скиорка Линдзи Вон.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Лионел Меси Награда Принцеса де Астуриас Футбол Спорт Испания Хуманитарна дейност Благотворителност Аржентина Овиедо
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