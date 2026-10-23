Лионел Меси бе отличен с най-престижния спортен приз на Испания „Принцеса де Астуриас“

А ржентинският нападател Лионел Меси бе удостоен официално с най-престижния спортен приз на Испания - наградата „Принцеса де Астуриас“. Признанието идва като знак на благодарност към неговата блестяща спортна кариера и активната му хуманитарна дейност в подкрепа на достъпа на деца в неравностойно положение до здравеопазване и образование.

Leo Messi receives the 2026 Princess of Asturias Award for Sports in Oviedo ✨🇪🇸 It is one of Spain's highest honors which he earned based on "his exceptional sporting career and his formidable and continued charitable work to promote access to education and health care for the most disadvantaged children." — B/R Football (@brfootball) October 23, 2026

Аржентинският футболист, който е на 39 години, бе обявен за носител на отличието за спорт още през юни, когато журито го определи като „най-успешния футболист на всички времена“ и изтъкна неговите социални инициативи. При пристигането си на тържествената церемония в Овиедо, столицата на северния испански регион Астурия, Меси бе посрещнат под звуците на гайди и барабани, както и от аплодисментите на десетки фенове, облечени в националните фланелки на Аржентина.

Източник: БГНЕС

Лично престолонаследничката на испанския трон принцеса Леонор, на чието име са кръстени наградите, му връчи официалната грамота и даде висока оценка за неговото влияние. Тя изтъкна, че Меси е превърнал извънредното в рутина, четейки играта и вземайки най-ефективните решения за части от секундата, докато същевременно винаги е поставял колективната същност над собственото си eгo.

Източник: БГНЕС

Сочен за един от най-великите спортисти в историята, Меси има зад гърба си осем отличия „Златна топка“, титла от Световно първенство и десетки трофеи на клубно ниво. Той прекара 21 години в Барселона, играейки за отбора, който доминираше в Испания и Европа под ръководството на Пеп Гуардиола и Луис Енрике. След като напусна каталунския гигант през 2021 г., той игра два сезона във френския Пари Сен-Жермен, а понастоящем носи екипа на американския Интер Маями в MLS. Като най-успешен голмайстор, асистент и рекордьор по брой мачове в историята на Аржентина, той сложи край на международната си кариера по-рано тази година, след като тимът му загуби финала на Световното първенство от Испания в Ню Джърси.

🐐 Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. 🥇 Tus galardones se transforman en alegría para todos los que te admiramos 🤩 📰 https://t.co/rkE2Ziqu5K https://t.co/KUBRMENMaY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 23, 2026

Ден преди церемонията, по време на събитие с деца в Овиедо, Меси сподели с младите си почитатели, че най-важното нещо в спорта е човек да знае как да губи и как да печели, определяйки това отношение като фундаментално за футбола.

Основани през 1981 г., наградите „Принцеса от Астурия“ са най-престижните в испаноезичния свят и включват парична премия от 50 000 евро (56 000 долара). Те се връчват ежегодно в области като изкуството, науките и спорта за заслуги в подобряването на човешкото съжителство, солидарността и глобалното сътрудничество.

Заедно с Меси, сред тазгодишните лауреати в останалите категории бяха британският писател Джулиан Барнс, американската астронавтка Кристина Кох и пънк легендата Пати Смит. В миналото спортната награда са получавали световни имена като тенис легендите Серена Уилямс и Рафаел Надал, маратонецът Елиуд Кипчоге и американската скиорка Линдзи Вон.