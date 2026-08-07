България

Внимание! Оранжев и жълт код за жега днес, вижте къде ще бъде най-горещо

Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 32° и 37°, а за София – около 32°

7 август 2026, 06:30
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Д нес ни очаква предимно слънчево и топло време, но след обяд на определени места в страната атмосферата ще се дестабилизира, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След пладне над западната половина от страната и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 32° и 37°, а за София – около 32°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

Предупреждения за горещини: Оранжев и жълт код в страната

Във връзка с високите температури от НИМХ са обявили предупреждения за голяма част от България:

  • Оранжев код: Обявен е за най-горещите области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив.
  • Жълт код: Важи за по-голямата част от страната: София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Ловеч, Габрово, Кърджали, Сливен, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна и Бургас.
  • Зелен код: Единствената област без код за опасност днес е Смолянска.

По Черноморието

По крайбрежието денят ще премине с приятно и слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури на въздуха ще са между 29° и 32°, а температурата на морската вода е около 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде слабо – между 1 и 2 бала.

В планините

В планинските масиви сутринта ще бъде предимно слънчево. След обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Какво ни очаква през уикенда?

През почивните дни (събота и неделя) времето ще запази подобен характер. Сутрините ще бъдат слънчеви, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност. На отделни места в западната половина от страната и в североизточните райони се очакват кратки превалявания и гръмотевична дейност. Вятърът ще отслабне и през нощта на много места ще стихва. Жегата се запазва – максималните температури през уикенда ще останат високи, между 32° и 37°.

Източник: БТА/НИМХ    
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