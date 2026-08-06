България

Внимание, НИМХ с оранжев код за 8 области, жега до 37 градуса, но и валежи в петък

В петък ни чакат опасни горещини, но на места в Западна и Североизточна България ще прегърми

Елена Дремова Елена Дремова

6 август 2026, 13:40
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В петък (7 август) България ще бъде обхваната от опасни горещини, но на места следобед ще има неочаквани обрати с краткотрайни порои и гръмотевични бури.

Картата на НИМХ светна в жълто и оранжево

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за опасни температури в 27 от 28-те области на страната.

Източник: НИМХ

Оранжев код (Много горещо): Обявен е за 8 области в Западна и Централна България — Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Там живакът в термометрите ще достигне най-високите си стойности.

Жълт код (Потенциално опасно време): Важи за 19 области — София-град, София-област, Перник, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Зелен код: Единствената област без предупреждение за опасни жеги е Смолян.

Температурите: От 32° до 37° градуса

През нощта времето ще бъде ясно и тихо. Денят ще започне с много слънце, но следобед над Западна и Североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. На отделни места там се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32° и 37°, а в София – около 32°. Атмосферното налягане леко ще се понижи.

Какво ще е времето по Черноморието и в планините?

По Черноморието: Времето ще бъде перфектно за плаж – изцяло слънчево с умерен бриз от изток-североизток. Максималните температури на въздуха ще са между 29° и 32°, а морската вода остава прекрасна за къпане с температура 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде слабо (1-2 бала).

В планините: Предимно слънчево сутрин, но следобед над масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. На 1200 метра височина се очакват около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Астро-данни за деня: Слънцето в София изгрява в 06:24 ч. и залязва в 20:40 ч. (продължителност на деня: 14 ч. и 16 мин.).

Редактор: Елена Дремова
Източник: НИМХ    
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