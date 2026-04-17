Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

Б езпилотен летателен апарат (дрон), изхвърлен от морето в района на плажа на село Крапец, Община Шабла, беше унищожен от Специализиран екип от Военноморска база - Варна, от състава на Военноморските сили (ВМС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Източник: МО

Военнослужещите са идентифицирали обекта като безпилотен летателен апарат - дрон, с висока вероятност да съдържа взривно вещество. Той е унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност.

Дронът е поредният открит през последните дни. На 14 април дрон изплува на брега на южния плаж в Несебър, на 12 април специализиран екип от ВМС унищожи плаващ дрон, на 3 април дрон и крило от дрон, открити в Черно море, бяха обезвредени от военнослужещи, а вчера беше открит дрон на брега край Ахтопол.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, след постъпило искане от Областната дирекция на МВР във Варна и положителна резолюция от началника на отбраната.

Същият екип действа днес и по сигнал за боеприпас, намерен в село Староселец, община Провадия. При извършения оглед е установено, че обектът е силно корозирала ръчна граната. Тя е била транспортирана към Военноморска база – Варна при спазване на всички мерки за безопасност.