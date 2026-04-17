България

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

Военноморските сили бяха вдигнати на крак за две паралелни операции в Североизточна България. Специализиран екип взриви на място безпилотен апарат с експлозив на плажа, след което обезопаси и корозирала ръчна граната в община Провадия

17 април 2026, 17:23
Б езпилотен летателен апарат (дрон), изхвърлен от морето в района на плажа на село Крапец, Община Шабла, беше унищожен от Специализиран екип от Военноморска база - Варна, от състава на Военноморските сили (ВМС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военнослужещите са идентифицирали обекта като безпилотен летателен апарат - дрон, с висока вероятност да съдържа взривно вещество. Той е унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност.

Дронът е поредният открит през последните дни. На 14 април дрон изплува на брега на южния плаж в Несебър, на 12 април специализиран екип от ВМС унищожи плаващ дрон, на 3 април дрон и крило от дрон, открити в Черно море, бяха обезвредени от военнослужещи,  а вчера беше открит дрон на брега край Ахтопол.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, след постъпило искане от Областната дирекция на МВР във Варна и положителна резолюция от началника на отбраната.

Същият екип действа днес и по сигнал за боеприпас, намерен в село Староселец, община Провадия. При извършения оглед е установено, че обектът е силно корозирала ръчна граната. Тя е била транспортирана към Военноморска база – Варна при спазване на всички мерки за безопасност.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

