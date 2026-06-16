Пожар в петролен склад след паднали отломки от дрон в Русия

О тломки от свален дрон предизвикаха пожар в петролен склад в руския Краснодарски край, съобщиха днес местните власти, които затвориха път, свързващ района с Кримския полуостров, и въведоха ограничения в работата на летището в град Краснодар, предаде Ройтерс.
Властите не съобщиха за жертви в резултат на пожара в петролния склад, намиращ се близо до Керченския мост, свързващ Краснодарския край с анексирания от Русия през 2014 г. полуостров Крим.
A fire broke out at an oil storage facility in Russia’s southern Krasnodar region after it was hit by falling drone debris, according to local authorities. The incident prompted the closure of a nearby road linking the affected area with the annexed Crimean Peninsula, though…— TVP World (@TVPWorld_com) June 16, 2026
Местната администрация съобщи и че е затворила местен път, водещ към моста.
Пети ден борба с пламъците: Петролен склад гори в Краснодарска област
На свой ред кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила през нощта пет украински дрона, летящи към руската столица.
Руският авиационен регулатор "Росавиация" обяви, че са въведени временни ограничения на работата на московските летища "Домодедово" и "Жуковски", посочва ТАСС.