България

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

Според председателя на НС Наталия Киселова част от мотивите се повтарят с предишни

15 септември 2025, 11:11
Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие
Източник: iStock photos/Getty images

Д ебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това заяви пред БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

Така гласуването се очаква да се проведе в четвъртък.

Според Киселова част от мотивите във вота на недоверие се повтарят с предишни. Според нея това няма да попречи на процедурата, но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Тази сутрин председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.

Източник: БНТ    
Вот на недоверие Киселова
Последвайте ни

По темата

Почина отец Иван от Нови хан

Почина отец Иван от Нови хан

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 10 минути

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

<p>&quot;С малки стъпки и големи загуби&quot;:&nbsp;Русия &quot;се опита да тества&quot; НАТО&nbsp;</p>

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове

Свят Преди 11 минути

Около 20 руски дрона преминаха в полското въздушно пространство рано в сряда след масирани атаки срещу съседна Украйна

<p>&quot;Президентът на войната&quot; няма&nbsp;да прекрати конфликта си със Запада</p>

Защо Путин няма да прекрати войната си срещу Запада

Свят Преди 51 минути

Руският президент е обвързал политическото си оцеляване с непрекъсната конфронтация със Съединените щати и техните съюзници

Северна Корея забрани думи като „хамбургер“ и "сладолед"

Северна Корея забрани думи като „хамбургер“ и "сладолед"

Свят Преди 1 час

Пхенян инструктира своите екскурзоводи да използват термина „двоен хляб с мляно месо“

Принц Хари

Принц Хари: Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста

Любопитно Преди 1 час

Принцът заяви, че неговите мемоари Spare и документалната поредица на Netflix „не са за отмъщение“

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

България Преди 1 час

Той е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Свят Преди 2 часа

Мъжът беше взел назаем играчката от детето на съквартиранта си, защото „го мързеше“ да ходи

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

Свят Преди 2 часа

След кратко смущение в понеделник сутрин услугите на интернет доставчика отново са достъпни за повечето потребители по света

Мечка е забелязана и в Ловеч

Мечка е забелязана и в Ловеч

България Преди 2 часа

С помощта на полицейски патрул тя е изведена извън пределите на града

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Свят Преди 2 часа

Макгрегър заяви, че е бил „искрен и сериозен“ в намеренията си да участва в изборите и е бил „истински трогнат“ от „подкрепата и насърчението“

<p>От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите</p>

От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите

България Преди 2 часа

Българинът с най-висок доход за година е спечелил над 70 млн. лв. от борсата

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Произшествието е станало в участъка между селата Въглевци и Вонеща вода

<p>&quot;Човекът, с когото Макрон пие уиски в 3 часа сутринта&quot;:&nbsp;Лекорню може да спаси Франция от пропастта</p>

Защо Макрон смята, че Лекорню може да спаси Франция от пропастта

Свят Преди 2 часа

Лекорню вече е доказал уменията си в разрешаването на политически главоболия, но ще позволи ли Макрон да направи големите отстъпки, нужни за бюджетна сделка?

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

България Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на 7.9 километра източно от Сунгурларе

<p>&bdquo;Еми&ldquo; 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи</p>

„Еми“ 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи

Любопитно Преди 2 часа

Понякога в стремежа си да бъдат оригинални и впечатляващи дори известните личности прекрачват онази невидима граница, която вместо бляскаво ги кара да изглеждат комично

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

България Преди 2 часа

Ден, в който нашите деца поемат по светлият път на знанието, добави държавният глава

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Чувствате се подути? Ето 6 начина да се справите с проблема

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

ЦСКА започна изграждането на новата тренировъчна база (видео)

Gong.bg

Уейн Рууни критикува Аморим: По мое време феновете не напускаха "Олд Трафорд"

Gong.bg

"Политико": Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Nova.bg

Кола се заби в дърво и се разцепи на две в София, има загинал

Nova.bg