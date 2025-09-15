Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

Д ебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това заяви пред БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Така гласуването се очаква да се проведе в четвъртък.

Според Киселова част от мотивите във вота на недоверие се повтарят с предишни. Според нея това няма да попречи на процедурата, но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.

Тази сутрин председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.