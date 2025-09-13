България

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Според него няма да се говори за политики, а дебатът ще се превърне в разговор по казуси

Обновена преди 18 минути / 13 септември 2025, 12:12
Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов
Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт
Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната
Протест на

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев
Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя
Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

В несеният вот на недоверие е прокламиран като един изключителен труд от 80 страници. Той повтаря, в голяма степен, вече случили се вотове, каза премиерът Росен Желязков по време на провеждащата се регионална академия на Младежи ГЕРБ в Кюстендил. Министър-председателят посочи, че стои и въпросът дали ще бъде допуснато разглеждането на вота, в противоречие с Конституцията, на въпроси които вече са разгледани.

"Каква ще е преценката на вота. Той, в самия си корпус, представлява един сбор на вече познати случаи. Това е алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната система“, посочи премиерът. По думите му по всички случаи, случаите във Варна, случаят в Русе, те са или в съдебна или в досъдебна фаза.

"Вотът на недоверие, който ние пренасяме като част от политическия дебат, не изземва ли функциите на съда? Няма ли да послужи този дебат, по повод на вота, като форма на въздействие върху безпристрастността и независимостта на съдебната власт“, каза още министър-председателят Желязков.

Вотът на недоверие срещу кабинета "Желязков" с предизвестен край

Според него няма да се говори за политики, а дебатът ще се превърне в разговор по казуси.

Премиерът акцентира и върху това, че в частта за върховенството на закона, мотивите във вота са преписани от доклада на Комисията за върховенството на закона от 2024 година.

"Ние ще дебатираме проблемите на настоящото правителство, твърдени от опозицията, базирани на факти от 2024 година. Ще бъде много интересен дебат, в който се надявам обществото да направи разлика между отделните власти – изпълнителна, законодателна и съдена. Това не трябва да е дебат на гърба на Съдената власт“, категоричен беше Росен Желязков.

Източник: Агенция "Фокус"    
Вот на недоверие Росен Желязков Съдебна власт Политически дебат Върховенство на закона Конституция Правителство Опозиция Разделение на властите Младежи ГЕРБ
Последвайте ни

По темата

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Почина детето, прегазено умишлено от пастрока си в Русенско

Камион избухна в пламъци на АМ

Камион избухна в пламъци на АМ "Струма"

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котките винаги миришат толкова добре

Защо котките винаги миришат толкова добре

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 21 часа
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 22 часа
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 16 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ескалацията на Русия изисква решителен отговор</p>

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Свят Преди 1 час

Безпрецедентното нахлуване на руски дронове в Полша отбелязва първия случай, в който самолети на НАТО трябваше да свалят вражески цели в рамките на въздушното пространство на Алианса

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Свят Преди 2 часа

Истинска война няма да започне, смята Мачей Шимански

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Свят Преди 2 часа

Защо скоростомерът на колата и GPS-ът често показват различни числа?

<p>Присъдата на Жаир Болсонаро разгневи САЩ</p>

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

Свят Преди 3 часа

Тръмп заяви, че е "много недоволен" от присъдата

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

Свят Преди 4 часа

След стрелбата Тръмп нарече Кърк "мъченик за истината и свободата"

"Възраждане" с нов протест в София

"Възраждане" с нов протест в София

България Преди 4 часа

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

<p>САЩ настоява: Г-7 да удари с мита купуващите руски петрол</p>

Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия

Свят Преди 4 часа

"Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск"

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Свят Преди 5 часа

Полицията третира случилото се като инцидент

<p>&quot;Полша няма да бъде сплашена&quot;</p>

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

Свят Преди 5 часа

Тръмп заяви, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка

<p>Зеленски: Руското настъпление към Суми се провали</p>

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Свят Преди 5 часа

Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Свят Преди 5 часа

Бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Любопитно Преди 5 часа

Този ден е предпразненството на Въздвижението на светия Кръст Христов

<p>Мощно земетресение разтърси Камчатка</p>

Мощно земетресение разтърси Камчатка, възможно е цунами в Тихия океан

Свят Преди 5 часа

Земетресението е с магнитуд 7,4

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Любопитно Преди 6 часа

Тъмната материя е невидима материя, която не излъчва собствена светлина

Снимката е илюстративна

Снаха срещу свекърва: Може ли наистина да спечелите най-старата битка в историята?

Любопитно Преди 6 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Свят Преди 6 часа

Храната в ресторантите става все по-скъпа

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Цъфтят бромелиите в ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg

Има 4 типа длани. Какво разкрива формата им за теб (СНИМКИ)

Edna.bg

15-те най-удивителни замъци в Европа (един от тях е в България)

Edna.bg

Ямал под въпрос за следващия мач на Барселона

Gong.bg

НА ЖИВО: Германия – България 0:0 (34:33)

Gong.bg

Почина 16-годишното момче, прегазено от пастрока си в Басарбово

Nova.bg

Съпругата на Чарли Кърк с емоционално слово след убийството му: Гласът на мъжа ми ще остане завинаги (ВИДЕО)

Nova.bg