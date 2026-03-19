СГС отказа експертиза на видео с Кьовеши по делото „Петков", прокуратурата ще поиска разпит на Борисов и Рашков

19 март 2026, 06:48
С офийският градски съд (СГС) отхвърли искането на прокурор Ангел Кънев по делото срещу бившия премиер Кирил Петков да бъде направена експертиза на видеофайл с изслушването на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши пред Европейския парламент.

Съдът прие, че изясняването на съдържанието на видеото не би допринесло за доказване на предмета на делото и остави искането без уважение. Адвокат Ина Лулчев подкрепи позицията на съда, като посочи, че искането е неоснователно, не може да помогне за установяване на истината и отбеляза, че няма обвинение за лъжесвидетелстване.

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Делото срещу Петков е за длъжностни престъпления във връзка с арестите на бившия премиер Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата прессекретарка Севделина Арнаудова през 2022 г.

В рамките на процеса стана ясно, че по време на арестите е имало среща в Министерския съвет, на която са присъствали тогавашният премиер Петков, министрите Бойко Рашков и Асен Василев, както и ръководни служители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). На срещата са обсъждани действия по преписка, довела до образуване на досъдебно производство срещу Борисов, Горанов и Арнаудова.

Делото срещу Петков за ареста на Борисов: Защитата му поиска отвод на съдебния състав

По време на последното заседание бяха разпитани разследващите полицаи Ваня Георгиева и Божидар Савов, началник и заместник-началник на отдел „Разследване“ в ГДНП.

Георгиева разказа, че е била извикана в Министерския съвет от заместник-директора на ГДНП Ангел Дулев. На място е била обсъдена преписка, свързана с Борисов, и Петков е поискал спешен разпит, тъй като разполагал с важна информация от чужбина и документи, намиращи се в дома на Борисов. След разпита е започнала организацията за претърсвания на три адреса, свързани с Борисов, Горанов и Арнаудова.

Савов допълни, че е разбрал от Георгиева, че преписката включвала данни за изнудване на бизнесмена Васил Божков, като имената на Борисов и Горанов също са били обсъждани. Двамата свидетели потвърдиха, че Петков е споменал разговор с Кьовеши относно преписката, но самата европейска прокурорка е заявила пред Европейския парламент, че Европейската прокуратура няма връзка със задържането на Борисов.

Кирил Петков в съда: Стоя зад собствените си действия

Прокурор Кънев обяви, че на следващото заседание, насрочено за 3 юни, ще поиска разпита на Борисов и Рашков. Той уточни, че разпитите са свързани с част от обвинението срещу Петков и действията по преписката и арестите.

Кънев поясни, че искането за разпит на Борисов е свързано с това, че част от обвинението включва действия по разследването спрямо него и имот, в който е бил по време на ареста. По отношение на Рашков прокурорът обясни, че за първи път част от свидетелите посочват, че той е взимал отношение по преписката и е бил конкретен какво трябва да се извърши, докато досега тези свидетели не са споменавали подобни действия.

Делото срещу Петков за ареста на Борисов ще се гледа по съкратената процедура

Разпитаните полицаи разказаха и за организацията на действията по преписката. Георгиева обясни, че след разпита на Петков е била необходима координация за извършването на претърсванията и инструктажа на екипите. Савов добави, че информацията, която е получил, е показвала, че Петков и Рашков са се възпротивили на незабавно уведомяване на прокуратурата, но той лично не е чул това.

Двамата свидетели потвърдиха, че Петков е обсъждал преписката с Кьовеши, като посочи, че европейската прокуратура няма връзка с арестите, а Кънев заяви, че ще поиска протоколът от изслушването да бъде приобщен към делото, след като съдът отказа експертиза на видеото.

Делото за клевета: Как продължава съдебната сага между Петков и Борисов

Делото срещу Кирил Петков се води за предполагаеми длъжностни престъпления по време на мандата му като министър-председател. Основният въпрос е дали той е оказал влияние върху хода на разследването и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова през 2022 г. Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши, не е участвала в тези действия, което беше потвърдено по време на изслушването ѝ в Европейския парламент. Делото продължава с разпити на ключови свидетели, включително бивши министри и полицейски служители, като прокуратурата планира разпит на Борисов и Рашков за допълнително изясняване на обстоятелствата.

Източник: БТА, Константин Костов    
