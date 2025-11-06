България

Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките

По думите му по време на срещата лидерът на ГЕРБ е уверил работодателските организации, че се търсят решения и разговорите ще продължат

6 ноември 2025, 21:22
С лед днешната спешна среща в Министерството на финансите, свикана след отказа на работодателските организации да обсъждат проектобюджета за следващата година, от страна на бизнеса дойде и първият коментар.

В „Интервюто в Новините на NOVA“ председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че на срещата е било постигнато разбирателство по част от основните принципи в икономическата политика.

Борисов: Този риск съм го премерил и няма да го допусна

„На днешната среща констатирахме сходство във възгледите, защото в годините преди COVID-19 имахме консервативни бюджети. Проблемите започнаха с прекомерните дефицити, които се появиха след пандемията и политиката, водена от Асен Василев“, посочи Велев.

Кирил Домусчиев: Ако политиците и синдикатите не се вразумят, ни чака дежавю на кризата от 2009 г.

По думите му бизнесът е този, който реално носи тежестта на икономическите грешки.

„Бизнесът – това са предприятията и работещите хора. Само предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция. Това са числа, които ясно се виждат в решенията на КЕВР“, добави председателят на Общото събрание на АИКБ.

Васил Велев обясни и как увеличението на осигуровките ще се отрази на доходите: „От средствата за възнаграждения на хората, в резултат на увеличената осигуровка, за една средна заплата се отнемат около 58 лева нетен доход. Тоест, хората ще получат с 58 лева по-малко при равни други условия. Това се отнася за тези, които реално плащат осигуровки – заетите в частния сектор. Държавните служители не плащат осигуровки и техните заплати дори ще растат."

АИКБ: Не убивайте икономиката с високи осигурителни вноски

Той заяви, че най-грешното решение би било именно увеличаването на осигуровките.

По думите му по време на срещата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е уверил работодателските организации, че се търсят решения и разговорите ще продължат.

Проектобюджет Министерство на финансите Бизнес Работодателски организации Васил Велев
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

