Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

П равителството в оставка одобри тримата кандидати за европейски прокурор от България - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Те са предложени от комисия по подбора, която бе определена със заповед на министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев.

Димитър Беличев е прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, а Михаела Райдовска е прокурор в Софийска градска прокуратура, като двамата са европейски делегирани прокурори. Пламен Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура.

Трима са номинирани за български европрокурор

Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев следва да изпрати кандидатурите на специалния европейски орган по последваща селекция - Комитета по подбора. След разглеждането на кандидатурите и изслушването на кандидатите, комитетът ще изготви становище за тяхната квалификация, ще посочи дали те отговарят на условията по регламента (да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение; да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела) и ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета и на списъка с класирането, Съветът на Европейския съюз с обикновено мнозинство ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от България.

Изслушват кандидатите за български европрокурор

Националната процедура по подбор премина през два етапа - проверка за допустимост въз основа на представените от тях документи и публично изслушване на допуснатите кандидати на 14 януари. Кандидатите бяха изслушани в сградата на Висшия съдебен съвет от специална комисия. В нея бяха главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на съвета, проф. д.ю.н. Георги Митов от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.