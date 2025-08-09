Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

В андалски акт остави без вода село Бъзън. Неизвестен човек е отворил крана на изпускателя на водопреносната мрежа, който са намира в труднодостъпен горски район. Това се случило в четвъртък вечерта, предава NOVA.

Местни хора разказват, че при спирането на водата решили да подготвят съдове и да налеят вода в тях. И така, вече трети ден близо две хиляди души се справят по този начин в горещината.

Хората предположили, че поредна авария за това лято е причина за сухите чешми.

„Оказа се, че е вандалска постъпка и някой е решил да отвори крана, който източва цялата система на селото и да остави село Бъзън и 2000 човека без вода”, каза кметът на селото Василена Цанкова.

От ВиК-Русе потвърдиха - след обследване на системата установили, че някой умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода, вследствие на което цялата система е била изпразнена:

„Само водопреносният оператор може да осъществява експлоатация на водоснабдителната и канализационната система. Всяка външна намеса може да доведе до критични ситуации, които да поставят в риск цели населени места“.

Подаден е сигнал в полицията, а от местното ВиК дружество вече втори ден се опитват да подновят водоподаването.

„Ще предоставим записи от камерите. Ние вярваме, че този който е извършил тази вандалска постъпка, да не кажа тоя терористичен акт спрямо селото, ще си понесе своята отговорност”, каза още Цанкова.