България

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Подаден е сигнал в полицията, а от местното ВиК дружество вече втори ден се опитват да подновят водоподаването

9 август 2025, 20:21
В андалски акт остави без вода село Бъзън. Неизвестен човек е отворил крана на изпускателя на водопреносната мрежа, който са намира в труднодостъпен горски район. Това се случило в четвъртък вечерта, предава NOVA.

Местни хора разказват, че при спирането на водата решили да подготвят съдове и да налеят вода в тях. И така, вече трети ден близо две хиляди души се справят по този начин в горещината.

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

Хората предположили, че поредна авария за това лято е причина за сухите чешми.

„Оказа се, че е вандалска постъпка и някой е решил да отвори крана, който източва цялата система на селото и да остави село Бъзън и 2000 човека без вода”, каза кметът на селото Василена Цанкова.

От ВиК-Русе потвърдиха - след обследване на системата установили, че някой умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода, вследствие на което цялата система е била изпразнена:

„Само водопреносният оператор може да осъществява експлоатация на водоснабдителната и канализационната система. Всяка външна намеса може да доведе до критични ситуации, които да поставят в риск цели населени места“.

Тежка водна криза в Южна България: Каква е причината и ще се намери ли решение

Подаден е сигнал в полицията, а от местното ВиК дружество вече втори ден се опитват да подновят водоподаването.

 „Ще предоставим записи от камерите. Ние вярваме, че този който е извършил тази вандалска постъпка, да не кажа тоя терористичен акт спрямо селото, ще си понесе своята отговорност”, каза още Цанкова. 

Източник: NOVA    
Бъзън вода
Виц на деня

– Като дойде време за море, си спомням две неща: – Банският ми е от 2020-та, а… килограмите ми не са.
Прочети целия
Последни новини

