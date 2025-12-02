България

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Бившият футболист и български национал Валери Божинов присъства на мащабния протест в центъра на София в понеделник вечерта

2 декември 2025, 11:29
Б ившият футболист и български национал Валери Божинов присъства на мащабния протест в центъра на София в понеделник вечерта. Основното негодувание на гражданите е срещу проекта за бюджет за 2026 г., но мнозина поискаха и оставка на настоящето правителство. 

(Във видеото: Равносметката след 1 декември: Мирен протест, последван от сблъсъци с полиция, палежи, задържани и пострадали)

Божинов беше в компанията на друг ветеран – Пламен Крумов, с когото бяха съотборници в Левски. Валери сподели снимка с колегата си и написа в социалните мрежи:

„Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани.

Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел – за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички“.

Източник: БГНЕС    
Валери Божинов протест София бюджет 2026 оставка на правителството футболист Пламен Крумов гражданско недоволство по добра България единство
