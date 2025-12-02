България

Първи думи от ГЕРБ-СДС за протеста в София

„Ние стоим зад Даниел Митов, той е наше предложение, заместник-председател на партия ГЕРБ и уважаван колега“, каза председателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов

2 декември 2025, 11:06
Първи думи от ГЕРБ-СДС за протеста в София
Председателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов   
Източник: БТА

П редседателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов заяви, че протестът срещу Бюджет 2026 в понеделник вечерта беше с доста хора, „ние сме с широко отворени очи за това, което се случва“, предаде БТА.

„Реагирахме след първия протест за промени в бюджета. След недоволството на работодатели и синдикати се съгласихме да приемем стъпки за промяна по него. Надявам се на днешната среща този диалог да продължи и да стигнем до съгласие“, посочи Христов.

По думите му е било очаквано исканията на опозицията да ескалират. Опозицията има право да организира протести, ние не можем да се сърдим. Въпросът беше да бъде мирно, допълни той. „Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата“, каза Христов. Според него при едни предсрочни избори той ще се появи на политическия терен. 

По повод поисканата вчера оставка на министъра на вътрешните работи, Христов посочи, че няма да му искат оставката. „Ние стоим зад Даниел Митов, той е наше предложение, заместник-председател на партия ГЕРБ и уважаван колега“, каза Христов.

Председателят на МГЕРБ-София Никола Скорчалиев пък заяви на брифинг пред журналисти: „Видяхме едно политическо напрежение и разделение, ние като млади хора не сме съгласни – трябва да се обединим“, предаде Агенция „Фокус“.

Припомняме, че вчера в късните часове на протеста групи от маскирани с качулки хора разрушиха офиса на младежката организация на ГЕРБ в район „Оборище“.

Според младежката организация полицията си е свършила работата много добре и не е отвърнала на агресията с агресия. Категорично заявиха, че нямат нищо общо с провокациите. „Ако имахме, щяхме ли да чупим собствения си офис?“.

„Младите хора трябва да бъдат израз на свободата,  да бъдат гласа  от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши,  но не и да се изпотрошава.С това цялото нещо ние не сме съгласни,  тъй като именно младите хора  трябва да се объдиним и да покажем  как трябва да се случват нещата“, заявиха от МГЕРБ.

На въпрос дали ще бъде подадена оставка, те отговориха: „Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут и по-късно изчакайте. Може би тези дни ще има отговор,  в който ще разберете какво ще се случи“.

Източник: БТА, Агенция "Фокус"    
