Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен

23 април 2026, 13:45
Източник: Министерство на здравеопазването

П отребителите на мобилното приложение еЗдраве вече могат сами да дават достъп до електронното си здравно досие на избрани лекари. Новата възможност идва с модула „Достъп“, който е наличен както в приложението, така и в здравния портал my.his.bg.

Досега пълната информация в електронното здравно досие беше достъпна основно за личните лекари и ТЕЛК комисиите при разглеждане на конкретни случаи. С промените пациентите получават по-голям контрол – те могат сами да решат с кои специалисти да споделят данните си.

Това означава, че при посещение при кардиолог, ендокринолог, хирург, стоматолог или друг специалист, пациентът може лесно да предостави необходимата информация по електронен път. Така отпада нуждата от носене на хартиени изследвания, епикризи и рецепти – всички данни ще са достъпни дигитално.

Контролът върху достъпа остава изцяло в ръцете на пациента. Всеки може да избере конкретен лекар от списък, в който са посочени името, специалността и уникалният му идентификационен номер.

Освен това лекарите също могат да изпращат заявки за достъп, които пациентът има право да одобри или откаже.

При такава заявка потребителите ще получават известие в приложението, ако са активирали нотификациите. За детските профили е предвидено допълнително ниво на защита – достъпът се дава само след потвърждение от родител.

Новата функционалност е разработена от „Информационно обслужване“ АД и е част от усилията за дигитализация на здравната система у нас.

Източник: МЗ/"Фокус"    
