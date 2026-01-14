Любопитно

14 януари 2026, 07:45
Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом
Д омашният прах не е просто битов проблем – той представлява реална заплаха за здравето. Невидимите му частици могат да проникват дълбоко в белите дробове, да предизвикват алергии, астма и дори нарушения в ендокринната система. Алергологът Татяна Сергеевна Мерзлякова разказва пред „Рамблер“ от какво се състои домашният прах и как можем да се предпазим от вредното му въздействие.

Прахът представлява сложна смес от различни вещества: мъртви кожни клетки, косми и пърхот, влакна от дрехи и мебели, спори на мухъл и плесени, микропластмаси, алергени като полени, бактерии, както и почвени частици, които попадат в помещенията отвън.

„Не става дума просто за мръсотия. Домашният прах съдържа микроскопични акари и техните отпадъчни продукти. Именно те са сред най-честите причинители на алергии и могат да допринесат за хронично възпаление на дихателните пътища“, обяснява алергологът Татяна Сергеевна Мерзлякова.

Как се проявява алергията към домашен прах?

Симптомите са типични: запушен нос, кихане, сърбеж и сълзене на очите. Ако тези оплаквания се появяват редовно, засилват се у дома или са придружени от нощна кашлица и задух, е необходимо да се потърси лекарска помощ.

„Антихистамините могат временно да облекчат симптомите, но не отстраняват причината за алергията. Самолечението е допустимо само за кратък период. При чести или тежки симптоми е важно да се направят изследвания, за да се установи конкретният алерген и да се назначи адекватно лечение“, подчертава специалистът.

Възможни последици от излагането на домашен прах:

Астма и бронхит – фините частици дразнят дихателните пътища;

Дерматит и екзема – контактът с прах може да предизвика възпаление на кожата;

Нарушена имунна функция – постоянната експозиция на алергени отслабва защитните сили на организма.

Какви други опасности крие домашният прах?

Освен алергии, домашният прах може да бъде източник на редица други здравословни проблеми. Най-уязвими са децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

Проучване, публикувано в списанието Environmental Science & Technology, установява, че в някои проби от домашен прах се съдържат до 258 различни химични съединения. Сред тях са пестициди, пер- и полифлуороалкилни вещества (PFAS), известни като „вечни химикали“, олово и други летливи органични съединения, които се натрупват в жилищната среда.

В друго изследване учените идентифицират 45 вещества, които могат да имат негативно въздействие върху здравето. Най-често срещани са фталатите, фенолите и забавителите на горенето. Те са класифицирани като ендокринни разрушители – вещества, които могат да имитират хормоните, да блокират действието им или да нарушават хормоналния баланс. Продължителното излагане на такива вещества може да повлияе на репродуктивното здраве, функцията на щитовидната жлеза и черния дроб, както и да бъде свързано с развитието на диабет, някои видове рак и нарушения на нервната система.

Тъй като тези химикали се отлагат по подове, мебели и други повърхности, те лесно навлизат в организма чрез вдишване или неволно поглъщане, превръщайки дома в постоянен източник на вредна експозиция.

Как да намалим вредите от домашния прах?

Ефективната борба с праха изисква комплексен подход:

извършвайте редовно мокро почистване, за да не се разнася прахът във въздуха;

използвайте прахосмукачка с HEPA филтър, която улавя до 99,97% от частиците с размер до 0,3 микрона;

почиствайте редовно дивани, фотьойли и матраци;

ограничете текстила, когато е възможно – премахнете излишните килими и меки играчки;

перете редовно завеси и пердета, които задържат големи количества прах;

проветрявайте помещенията ежедневно;

поддържайте оптимална влажност на въздуха (40–60%), която намалява образуването на прах и предпазва лигавиците.

Най-важното накратко

Домашният прах представлява сериозна опасност за здравето, особено за деца и хора с отслабена имунна система. При поява на алергични симптоми е важно да се потърси лекарска помощ. Редовното почистване, добрата вентилация и ограничаването на предметите, които събират прах, значително намаляват риска и помагат за опазването на здравето на цялото семейство.

