МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

М инистерският съвет предлага допълнение в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с което коли на Службата ще бъдат прехвърлени на Администрацията на президента. Законопроектът е публикуван на сайта на парламента днес.

Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали Администрацията на президента, от НСО към Администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на Администрацията на президента. Вносител на законопроекта беше Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“.

Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на Администрацията на президента. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, пише в мотивите.

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал. Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите, пише още в мотивите.

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

Колите, предоставени на Администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.

Миналата седмица президентът Румен Радев съобщи, че ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, те ни поднасят „данайски дарове“, за да я компрометират, заяви вчера държавният глава Румен Радев относно заявеното по-рано през деня от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, че е помолил финансовия министър Теменужка Петкова „всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление, да бъде прехвърлено на президентството“.