Ученик на 15 години беше арестуван с дрога в час

С толичната полиция задържа 15-годишен ученик и двама мъже - съответно на 23 и 24 години, при акция срещу разпространението на наркотици, съобщи на брифинг директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Действията на служителите от 6-о Районно управление са извършени по оперативна информация за разпространение на наркотици покрай учебни заведения.

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

Ученикът, в присъствието на инспектори от Детска педагогическа стая от 6-о Районно управление и заместник-директора на училището, е изведен от клас по време на учебно занятие, като след това с него са извършени съответните действия. У него е намерено също малко количество наркотично вещество и електронна везна.

В жилището на двамата мъже в кв. "Младост"-2 е намерена тревиста маса. Те са с криминални прояви за разпространение на наркотици и са в нарушения на условни присъди.