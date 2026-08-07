Какво става в Турция, Ердоган вече е втори

Т урската опозиционна „Нова партия“, която бе основана само преди две седмици, изпреварва управляващата в Турция „Партия на справедливостта и развитието“ (ПСР) на турския президент Реджеп Ердоган, като има подкрепа от над 34 процента от избирателите, сочи социалогическо проучване на турската агенция „Сонар“, цитирано от „Биргюн“.

Мнозинството от турците искат предсрочни избори

Според проучването, което е проведено в първите дни на август, ако в Турция имаше предсрочни избори този уикенд (8-9 август), „Нова партия“ би спечелила 34,3 процента от гласовете, а ПСР – 30,2 процента. На трето място по подкрепа се нарежда прокюрдската партия ДЕМ, която би получила 8,5 процента от гласовете, а след нея се нареждат още националистическата „Добра партия“ с подкрепа от 7 процента и „Партията на националистическото действие“ (ПНД) с подкрепа от 5,1 процента, сочи още проучването. С подкрепа от едва 5 процента на шесто място остава опозиционната „Народнорепубликанска партия“ (НРП).

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„Нова партия“ бе основана от бившия лидер на НРП Йозгюр Йозел в края на юли, след като той и 90 от депуатите на НРП в Меджлиса обявиха, че напускат основаната опозиционна политическа сила. До това решение се стигна след продължителна криза в редиците на НРП предизвикана най-вече от съдебните преследвания на редица нейни членове, включително кметове и висши партийни кадри, по обвинения в корупция, започнали в края на 2024 г.

Нов удар срещу опозицията в Турция

До значително разделение в редиците на НРП се стигна в края на май, когато Апелативният съд в Анкара излезе с решение, с което отмени 38-ия редовен конгрес на партията от 2023 г., отстрани воденото от Йозгюр Йозел партийно ръководство и възстанови начело на партията стария ѝ лидер Кемал Кълъчдароглу и неговата администрация – действие, което на практика раздели партията на две фракции и стана причина за създаването на новото движение.