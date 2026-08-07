Задържаха шофьор с 3,13 промила алкохол в София

М ъж е задържан в София, след като е установено, че е шофирал с 3,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът е станал в сряда около 22:45 часа на столичния бул. „Панчо Владигеров“. Мъжът е управлявал автомобил в нетрезво състояние.

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По случая е образувано досъдебно производство.

Обвиняемият е отказал да даде проба за изследване в болница.

За подобно престъпление законът предвижда наказание от една до три години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева.

Заради високата обществена опасност на деянието мъжът е задържан за срок до 72 часа.

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Шофьорската му книжка е отнета.

Установено е още, че автомобилът, който е управлявал, не е негова собственост. Ако бъде признат за виновен, той ще трябва да заплати на държавата паричната равностойност на превозното средство.

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Днес наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.