Коя е Бруна Маркезине – бразилската актриса, която открадна сърцето на Шон Мендес

М узикалната звезда Шон Мендес и бразилската актриса Бруна Маркезине официално потвърдиха романтичната си връзка. След месеци на слухове и спекулации, 27-годишният канадски певец най-накрая обяви любовта им публично в Instagram, съобщава E!News.

Поводът за публичното признание бе 31-вият рожден ден на Маркезине на 4 август.

„Честит рожден ден, моето бебе (Feliz aniversário my baby). Ти си светлина и си истински грижовна. Без да звуча прекалено сантиментално, ти наистина промени живота ми и съм толкова, толкова благодарен за теб. Обичам те толкова, толкова, толкова много!“, написа Мендес.

Изпълнителят на хита „Mercy“ публикува трогателни видеа, на които двамата с Бруна участват като доброволци и помагат на деца в благотворителния център Casa Amarela в Рио де Жанейро, както и кадър на актрисата, която прегръща кучето си Чихиро.

👩‍❤️‍💋‍👨 Curtida, viagens e 'aulas' de português: a história de amor entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine - https://t.co/n8Z2EU0P4E pic.twitter.com/n9UwNCcO92 — Folha de Pernambuco (@folhape) August 6, 2026

Рядък ход от страна на изпълнителя

Това действие в социалните мрежи е изключително необичайно за 27-годишния Шон Мендес. Изпълнителят неведнъж е споделял, че избягва социалните платформи и предпочита да пази личния си живот далеч от чуждите очи, за да предпази връзките си.

Бруна Маркезине споделя същата философия. Въпреки че е международна звезда с над 41 милиона последователи в Instagram, тя рядко повдига завесата около личния си живот.

„Научих се да пазя нещата за себе си и да няма нужда да доказвам нищо на никого“, сподели тя в интервю за списание Flaunt.

Коя е Бруна Маркезине?

Родена през 1995 г., Бруна започва актьорската си кариера едва 5-годишна в Бразилия. Тя се превръща в една от най-големите звезди на телевизионните сериали (теленовели) в страната, участвайки в емблематични поредици на телевизия Globo.

През 2023 г. тя направи своя голям пробив в Холивуд с ролята си на Джени Корд във филма на DC „Синия бръмбар“ (Blue Beetle), където си партнира с Ксочитл Гомес. Освен като актриса, Бруна работи активно и като модел и продуцент.

💖 SHAWN MENDES HARD-LAUNCHING HIS RELATIONSHIP WITH BRUNA MARQUEZINE IS TOO CUTE 😭 pic.twitter.com/3p3NVixYl1 — Pop Tales (@Pop_Tales) August 6, 2026

Хронология на една любов

Слуховете за романс между двамата плъзнаха в края на 2025 г., когато бяха забелязани заедно в Бразилия. С течение на времето феновете сглобиха пъзела от техни общи появи – разходки, вечери в ресторанти и прегръдки по време на пазаруване.

Преди Бруна, Шон Мендес имаше изключително медийна връзка с певицата Камила Кабейо (2019–2021 г., с кратък опит за събиране през 2023 г.), а за кратко бе свързван и със Сабрина Карпентър и Хейли Бийбър.

Who Is Shawn Mendes' Girlfriend Bruna Marquezine? All About the Brazilian Actress https://t.co/L3OMbXEQG3 — E! News (@enews) August 5, 2026

От своя страна, Бруна Маркезине имаше известна и бурната любовна история с бразилската футболна суперзвезда Неймар между 2013 и 2018 г.

Днес обаче изглежда, че и двамата са открили спокойствието и щастието един в друг.