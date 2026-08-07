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Трансферна бомба: Легендата на Ливърпул Мохамед Салах изненада света с новия си клуб

Салах подписа двугодишен договор с турския Трабзонспор. 34-годишният египтянин отказа гигантските оферти от Саудитска Арабия и САЩ, за да остане в европейския футбол.

Елена Дремова Елена Дремова

7 август 2026, 13:43
Трансферна бомба: Легендата на Ливърпул Мохамед Салах изненада света с новия си клуб
Източник: Getty

С лед месеци на интензивни спекулации, следващата дестинация на Мохамед Салах най-накрая е известна. Легендата на Ливърпул официално подписва двугодишен договор с турския Трабзонспор след изтичането на контракта му на „Анфийлд“. С това се слага край на една от най-успешните кариери в историята на английската Висша лига, съобщи BBC.

Ходът изненада футболния свят. Смяташе се, че 34-годишният египтянин ще избере баснословните милиони на Саудитската Про лига или ще се премести в американската MLS. Вместо това той реши да остане в Европа, избирайки клуб, познат с това, че по-скоро обърква сметките на традиционните грандове, отколкото да доминира постоянно.

Защо Салах избра именно Трабзонспор и какво да очакваме от тази неочаквана сделка?

  • Приоритет №1: Оставянето в Европа

Парите сами по себе си не обясняват решението на Салах. Клубове като саудитския Ал-Итихад и американския Спортинг Канзас Сити бяха готови да му платят гигантски суми. Египетският национал обаче категорично предпочете да продължи да играе на най-високо европейско ниво.

Разбира се, той ще получава отлични пари и в Турция. Трабзонспор потвърди пред борсата, че Салах ще прибира по 14.5 милиона паунда на сезон, плюс 20% от приходите от продажбата на фен артикули с неговото име.

След като изведе Египет до елиминациите на Световното първенство през това лято и направи силен индивидуален сезон, участие в европейските турнири остана ключово за него. Трабзонспор завърши на трето място в Суперлигата и играе плейофи за влизане в Лига Европа.

Защо Трабзонспор, а не грандовете от Истанбул?

В Турция традиционните доминанти са Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ. Тъкмо Бешикташ бе напът да го привлече първи, но преговорите пропаднаха заради финансовата структура на сделката, отваряйки вратата за Трабзонспор.

Въпреки че нямат глобалната популярност на истанбулските титани, Трабзонспор са 7-кратни шампиони на страната (последно през сезон 2021/2022) и настоящи носители на Купата на Турция.

Салах моментално се превърна в най-големия трансфер в историята на клуба. Стотици фенове го посрещнаха с факли и песни при кацането му.

За представянето си той символично облече фланелката с №61 (регистрационния код на град Трабзон, изключително важен за местните фенове, които празнуват в 61-вата минута на всеки мач). За самия сезон обаче Салах ще носи любимия си №10, след като съотборникът му Ернест Мучи доброволно му го отстъпи.

Защо Турция привлича толкова много футболни звезди?

Пристигането на Салах е поредното доказателство за растящата мощ на турската Суперлига. Там вече играят имена като Виктор Осимен, Лерой Сане, Илкай Гюндоган, Нейтън Аке и Леандро Тросар.

Турските клубове генерират огромни приходи в евро от УЕФА, докато много от разходите им са в турски лири. Продължителната висока инфлация в страната обезцени заварените вътрешни дългове, което даде голяма финансова гъвкавост на отборите.

Въпреки че турската лига заема 14-о място в класацията на Opta (зад първенства като тези на Дания, Полша и дори английския Чемпиъншип), страстта на феновете, европейското участие и финансовите условия продължават да привличат играчи от световна класа.

Какво да очакваме на терена?

Въпреки че последната му година в Ливърпул бе по-колеблива (12 гола във всички турнири при мениджъра Арне Слот), само година по-рано Салах записа феноменалните 34 гола и 23 асистенции.

Треньорът на Трабзонспор Фатих Текке планира да изгради целия си атака около египтянина, използвайки го на любимата му позиция като дясно крило в схема 4-2-3-1 или 4-3-3.

Дебютът му се очаква на 15 август срещу Касъмпаша в първенството, последван от важния сблъсък в Лига Европа срещу победителя от двойката Ференцварош / Гурник Забже.

За Трабзонспор този трансфер е нещо повече от спортен ход – той изстрелва клуба в глобалното медийно пространство. А за Салах това е възможност да започне амбициозна нова глава на европейска сцена като абсолютна икона на един от най-горещите футболни градове.

Редактор: Елена Дремова
Източник: BBC    
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