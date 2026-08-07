Трансферна бомба: Легендата на Ливърпул Мохамед Салах изненада света с новия си клуб

С лед месеци на интензивни спекулации, следващата дестинация на Мохамед Салах най-накрая е известна. Легендата на Ливърпул официално подписва двугодишен договор с турския Трабзонспор след изтичането на контракта му на „Анфийлд“. С това се слага край на една от най-успешните кариери в историята на английската Висша лига, съобщи BBC.

Ходът изненада футболния свят. Смяташе се, че 34-годишният египтянин ще избере баснословните милиони на Саудитската Про лига или ще се премести в американската MLS. Вместо това той реши да остане в Европа, избирайки клуб, познат с това, че по-скоро обърква сметките на традиционните грандове, отколкото да доминира постоянно.

Защо Салах избра именно Трабзонспор и какво да очакваме от тази неочаквана сделка?

Приоритет №1: Оставянето в Европа

Парите сами по себе си не обясняват решението на Салах. Клубове като саудитския Ал-Итихад и американския Спортинг Канзас Сити бяха готови да му платят гигантски суми. Египетският национал обаче категорично предпочете да продължи да играе на най-високо европейско ниво.

From @TheAthleticFC: By signing with Turkish club Trabzonspor, Mohamed Salah will be the marquee star in a modern, Muslim-majority country for the first time since he left Al Mokawloon and Egypt in 2012. https://t.co/xR4Gvesys1 — The New York Times (@nytimes) August 6, 2026

Разбира се, той ще получава отлични пари и в Турция. Трабзонспор потвърди пред борсата, че Салах ще прибира по 14.5 милиона паунда на сезон, плюс 20% от приходите от продажбата на фен артикули с неговото име.

След като изведе Египет до елиминациите на Световното първенство през това лято и направи силен индивидуален сезон, участие в европейските турнири остана ключово за него. Трабзонспор завърши на трето място в Суперлигата и играе плейофи за влизане в Лига Европа.

Защо Трабзонспор, а не грандовете от Истанбул?

В Турция традиционните доминанти са Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ. Тъкмо Бешикташ бе напът да го привлече първи, но преговорите пропаднаха заради финансовата структура на сделката, отваряйки вратата за Трабзонспор.

Въпреки че нямат глобалната популярност на истанбулските титани, Трабзонспор са 7-кратни шампиони на страната (последно през сезон 2021/2022) и настоящи носители на Купата на Турция.

Салах моментално се превърна в най-големия трансфер в историята на клуба. Стотици фенове го посрещнаха с факли и песни при кацането му.

За представянето си той символично облече фланелката с №61 (регистрационния код на град Трабзон, изключително важен за местните фенове, които празнуват в 61-вата минута на всеки мач). За самия сезон обаче Салах ще носи любимия си №10, след като съотборникът му Ернест Мучи доброволно му го отстъпи.

Защо Турция привлича толкова много футболни звезди?

Пристигането на Салах е поредното доказателство за растящата мощ на турската Суперлига. Там вече играят имена като Виктор Осимен, Лерой Сане, Илкай Гюндоган, Нейтън Аке и Леандро Тросар.

Турските клубове генерират огромни приходи в евро от УЕФА, докато много от разходите им са в турски лири. Продължителната висока инфлация в страната обезцени заварените вътрешни дългове, което даде голяма финансова гъвкавост на отборите.

Въпреки че турската лига заема 14-о място в класацията на Opta (зад първенства като тези на Дания, Полша и дори английския Чемпиъншип), страстта на феновете, европейското участие и финансовите условия продължават да привличат играчи от световна класа.

Thousands packed Papara Park welcoming Mohamed Salah, whose move to Türkiye was not financial, according to Trabzonspor President Ertugrul Dogan, who reveals Salah rejected four-time more lucrative contract to experience Trabzon's passionhttps://t.co/wXCuqZG9Aq — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 7, 2026

Какво да очакваме на терена?

Въпреки че последната му година в Ливърпул бе по-колеблива (12 гола във всички турнири при мениджъра Арне Слот), само година по-рано Салах записа феноменалните 34 гола и 23 асистенции.

Треньорът на Трабзонспор Фатих Текке планира да изгради целия си атака около египтянина, използвайки го на любимата му позиция като дясно крило в схема 4-2-3-1 или 4-3-3.

Дебютът му се очаква на 15 август срещу Касъмпаша в първенството, последван от важния сблъсък в Лига Европа срещу победителя от двойката Ференцварош / Гурник Забже.

За Трабзонспор този трансфер е нещо повече от спортен ход – той изстрелва клуба в глобалното медийно пространство. А за Салах това е възможност да започне амбициозна нова глава на европейска сцена като абсолютна икона на един от най-горещите футболни градове.