Откриха огнище на африканска чума по свинете във Варненско

О гнище на африканска чума по свинете (АЧС) е установено в землището на варненското село Гроздьово, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

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В засегнатото стопанство се отглеждат 42 свине. Сигналът за заболяването е подаден от самия собственик, който е съобщил за повишена смъртност сред животните и е оказал съдействие на ветеринарните власти.

Стопанството е специализирано в отглеждането на източнобалканска свиня. То се намира в гориста местност, непосредствено до ловно стопанство, в което през последните години също са регистрирани случаи на африканска чума по свинете.

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Въвеждат предпазна и наблюдавана зона

БАБХ е определила 3-километрова предпазна зона около огнището. В нея попада и село Гроздьово.

Определена е и 10-километрова наблюдавана зона, в която са включени:

селата Горен чифлик, Пчелник и Нова шипка от община Долни чифлик;

селата Царевци, Дъбравино, Казашка река и Юнак от община Аврен;

селата Цонево, Величково и Дебелец от община Дългопол;

село Бързица от община Провадия.

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Агенцията по храните е предприела мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. В стопанството са извършени почистване и дезинфекция.

Предстои епизоотично проучване, както и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, за период от 35 дни преди установяването на заболяването.

От БАБХ припомнят, че африканската чума по свинете не представлява опасност за здравето на хората. При разпространение на заболяването обаче могат да бъдат нанесени сериозни икономически щети на свиневъдния сектор.