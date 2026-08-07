Свят

ООН отчита тригодишен рекорд в цените на храните през юли

Индексът на ФАО се покачва до 131,1 пункта на фона на рекорден скок при пшеницата и захарта, докато месото и млечните продукти поевтиняват.

7 август 2026, 14:39
ООН отчита тригодишен рекорд в цените на храните през юли
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

С ветовните цени на храните са се изстреляли до тригодишен връх през юли, тласнати нагоре от рекордните жеги, поскъпването на горивата и геополитическото напрежение. Това съобщи Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), отчитайки скок в индекса на цените до 131,1 пункта – най-високото ниво от пролетта на 2023 г. насам.

Индексът на цените на храните на ФАО (FFPI), който следи месечните промени в международните цени на кошница от глобално търгувани хранителни стоки, е достигнал средно 131,1 пункта през юли 2026 г. Това представлява увеличение с 0,6% спрямо юни и с 1,0% спрямо същия период на миналата година.

Зърнени култури: Скок при пшеницата и царевицата

Зърнени култури: Индексът се покачва с 3,4% спрямо юни, с което обърна спада си от май и вече е с 6,9% над нивото от юли 2025 г.

Пшеница: Световните цени скочиха с 5,8% поради засилените опасения от продължаващи смущения в износните токове през Черно море, както и от очакваните щети върху реколтата от последните горещи вълни в редица ключови държави производителки.

Царевица: Поскъпва с 3,6%, подкрепена от притеснения за сухото и горещо време в части от САЩ, както и от косвения ефект от по-скъпите горива на фона на геополитическо напрежение.

Ориз: Ценовият индекс при ориза остава без съществена промяна през юли.

Растителни масла и захар: Натиск от биогоривата и климата

Растителни масла: Индексът нараства с 2,0% спрямо юни, достигайки най-високото си ниво от юни 2022 г. Котировките на палмовото масло скочиха поради силното търсене от сектора за биодизел в Индонезия и по-високите цени на суровия петрол. Соевото масло също поскъпва заради устойчивото търсене в САЩ и засиления глобален внос. В същото време цените на слънчогледовото и рапицовото масло отбелязват спад.

Захар: Ценовият индекс скача с 5,6% през юли, изтривайки спада си от предходния месец. Основна причина са притесненията от сушата и жегите върху добивите в Европейския съюз, както и от климатичния феномен Ел Ниньо върху производството в Азия. Допълнителен подтик даде и очакваното по-високо търсене на етанол в Бразилия.

Поевтиняване при месото и млечните продукти

Месо: Индексът се понижава с 2,8% спрямо рекордно високото си ниво през юни, отчитайки първи месечен спад за тази година. Международните цени на птичето месо спаднаха предимно заради по-ниските котировки в Бразилия. Свинското месо също поевтинява поради обилно предлагане в Европейския съюз. Цените на говеждото отстъпват заради по-слаб внос от Азия, докато овчето месо отбелязва нов рекорд поради ограниченото предлагане от Океания.

Млечни продукти: Индексът отчита лек спад от 0,7% през юли. Поевтиняват сухото пълномаслено и обезмаслено мляко, както и кравето масло. В същото време цените на сиренето отбелязват първи ръст от една година насам заради сезонно по-ниското производство на мляко в ЕС.

Източник: fao.org    
цени на храните инфлация ФАО зърнени култури климатични промени геополитическо напрежение реколта поскъпване световен пазар биогорива
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Екстрадиция от Дубай: Босът на ирландския картел е върнат в Дъблин за $1 милиард

Екстрадиция от Дубай: Босът на ирландския картел е върнат в Дъблин за $1 милиард

Почина легендата на NBA Дон Нелсън

Почина легендата на NBA Дон Нелсън

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам
Ексклузивно

Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам

Преди 13 часа
<p>Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп</p>
Ексклузивно

Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп

Преди 13 часа
Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро
Ексклузивно

Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро

Преди 9 часа
<p>Празник е! Кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Празник е! Кой има имен ден

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Косово свали украинско знаме след визитата на Зеленски в Сърбия

Свят Преди 1 час

Външният министър на Косово Бехджет Пацоли определи изявленията на Зеленски и Вучич като „дълбоко разочароващи“

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Свят Преди 1 час

Докато Европа преживява поредната гореща вълна, много хора си задават един и същ въпрос - трябва ли вентилаторът да остане включен през цялата нощ?

,

Гордост за България: 20-годишната Надя Тончева стана „Международен майстор“ по шах

България Преди 2 часа

20-годишната българка е едва четвъртата в страната с титлата „Международен майстор“

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси Югоизточна Турция

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси Югоизточна Турция

Свят Преди 3 часа

Няма данни за пострадали и разрушения

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Любопитно Преди 4 часа

Куклата пресъздава емблематичния образ на певицата от клипа към I Wanna Dance With Somebody. Моделът бе представен по повод рождения ден на музикалната легенда

,

Тайфунът „Долфин“ удари Китай с ветрове от 151 км/ч, над 1 милион души са евакуирани

Свят Преди 4 часа

Стихията донесе със себе си порои и ветрове със скорост до 151 км/ч

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Свят Преди 5 часа

Нетаняху води разговори с американски представители как да се продължи напред

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

България Преди 5 часа

Документи на Държавния департамент на САЩ сочат българското дружество VTIC International Ltd. като посредник. Пакетът за 283,9 млн. долара включва 70 ракети ATACMS, пускови установки M270 и хиляди касетъчни снаряда

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Свят Преди 5 часа

Разбил се е в националния парк „Тижука“

,

Пожар в центъра на Монтана: Гори сградата на бивше училище

България Преди 5 часа

След като огънят бе потушен през нощта, около обяд пламъците обхванаха целия покрив. На място са над пет екипа на пожарната, а РИОСВ ще измери задимяването

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Свят Преди 6 часа

Външният министър Абас Арагчи подчерта, че диалогът с Вашингтон е спрян, а Корпусът на гвардейците обяви, че Ормузкият проток остава затворен и вече е „театър на военни действия“

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Свят Преди 6 часа

Руското МО съобщи, че е свалило над 150 безпилотника над европейската част на страната и Черно море. В Белгород са запалени жилищни сгради, ранени са над 25 души

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Свят Преди 6 часа

Държавният департамент на САЩ подкрепя продажбата на стойност 283 милиона долара. Пакетът включва ракетни системи M270 и над 2500 касетъчни боеприпаси

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

България Преди 7 часа

На терен се отзоваха шест екипа на пожарната

<p>Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, много&nbsp;пострадали</p>

Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, 25 души са пострадали

Свят Преди 7 часа

Сред възможните причини за инцидента се разглеждат техническа неизправност и човешка грешка

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

България Преди 8 часа

Полицията е установила е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал

Всичко от днес

От мрежата

Какви опасности за животните крият басейните през лятото

dogsandcats.bg

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Положиха подводна навигационна линия до остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Показаха бебе ламантин пред публика в зоопарк в Китай

sinoptik.bg

Мелани Грифит на 69: тайните, любовите и тежките битки зад холивудския блясък

Edna.bg

Отиде си Джансевер Далипова – емблематичният глас на арабеска

Edna.bg

Проблем за ЦСКА - важен играч напусна контузен (видео)

Gong.bg

Христо Стоичков с емоционална подкрепа към Лео Меси

Gong.bg

Верижна катастрофа временно затрудни трафика на АМ "Тракия"

Nova.bg

Победа на шахматната дъска: Надя Тончева с нов международен успех

Nova.bg