ООН отчита тригодишен рекорд в цените на храните през юли

С ветовните цени на храните са се изстреляли до тригодишен връх през юли, тласнати нагоре от рекордните жеги, поскъпването на горивата и геополитическото напрежение. Това съобщи Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), отчитайки скок в индекса на цените до 131,1 пункта – най-високото ниво от пролетта на 2023 г. насам.

Индексът на цените на храните на ФАО (FFPI) , който следи месечните промени в международните цени на кошница от глобално търгувани хранителни стоки, е достигнал средно 131,1 пункта през юли 2026 г. Това представлява увеличение с 0,6% спрямо юни и с 1,0% спрямо същия период на миналата година.

Зърнени култури: Скок при пшеницата и царевицата

Зърнени култури: Индексът се покачва с 3,4% спрямо юни, с което обърна спада си от май и вече е с 6,9% над нивото от юли 2025 г.

Пшеница: Световните цени скочиха с 5,8% поради засилените опасения от продължаващи смущения в износните токове през Черно море, както и от очакваните щети върху реколтата от последните горещи вълни в редица ключови държави производителки.

Царевица: Поскъпва с 3,6%, подкрепена от притеснения за сухото и горещо време в части от САЩ, както и от косвения ефект от по-скъпите горива на фона на геополитическо напрежение.

Ориз: Ценовият индекс при ориза остава без съществена промяна през юли.

Растителни масла и захар: Натиск от биогоривата и климата

Растителни масла: Индексът нараства с 2,0% спрямо юни, достигайки най-високото си ниво от юни 2022 г. Котировките на палмовото масло скочиха поради силното търсене от сектора за биодизел в Индонезия и по-високите цени на суровия петрол. Соевото масло също поскъпва заради устойчивото търсене в САЩ и засиления глобален внос. В същото време цените на слънчогледовото и рапицовото масло отбелязват спад.

Захар: Ценовият индекс скача с 5,6% през юли, изтривайки спада си от предходния месец. Основна причина са притесненията от сушата и жегите върху добивите в Европейския съюз, както и от климатичния феномен Ел Ниньо върху производството в Азия. Допълнителен подтик даде и очакваното по-високо търсене на етанол в Бразилия.

Поевтиняване при месото и млечните продукти

Месо: Индексът се понижава с 2,8% спрямо рекордно високото си ниво през юни, отчитайки първи месечен спад за тази година. Международните цени на птичето месо спаднаха предимно заради по-ниските котировки в Бразилия. Свинското месо също поевтинява поради обилно предлагане в Европейския съюз. Цените на говеждото отстъпват заради по-слаб внос от Азия, докато овчето месо отбелязва нов рекорд поради ограниченото предлагане от Океания.

Млечни продукти: Индексът отчита лек спад от 0,7% през юли. Поевтиняват сухото пълномаслено и обезмаслено мляко, както и кравето масло. В същото време цените на сиренето отбелязват първи ръст от една година насам заради сезонно по-ниското производство на мляко в ЕС.