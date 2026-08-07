Овладяха големия пожар край АМ „Тракия“

Повече от час жесток побой: Какво разкри прокуратурата за убийството на Младежкия хълм

Цяла България е под предупреждение: НИМХ обяви оранжев код за екстремни жеги в 21 области в събота

Г олемият пожар в района на 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в близост до селата Церово и Славовица, е овладян, след като късно снощи е било спряно разпространението на огъня. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Голям пожар край АМ „Тракия“ до отбивката за Велинград

През цялата нощ на терен останаха 13 противопожарни екипа, доброволци, служители на горските стопанства с високопроходими автомобили, както и екипи на Районното управление в Септември и сектор „Пътна полиция“.

По информация на полицията огънят не е успял да премине през изградените защитни просеки. Те са били направени с помощта на тежка техника, която е изиграла ключова роля за ограничаването на пожара.

Въпреки че ситуацията вече е под контрол, работата на място продължава. От сутринта нови екипи извършват обход на целия периметър и гасят отделни локални огнища, за да не се стигне до повторно разпалване на пламъците.

Битката с огъня продължи часове

Пожарът избухна в района на автомагистрала „Тракия“ в четвъртък следобед и заради силния вятър и високите температури бързо обхвана голяма площ със сухи треви и растителност. Огнеборците, доброволците и горските служители работиха часове наред, за да спрат разпространението на пламъците и да не допуснат те да достигнат до близките населени места или до самата магистрала.

През последните седмици България е изправена пред серия големи пожари, подпомогнати от продължителните горещини, сушата и силния вятър. Властите нееднократно предупредиха, че рискът от възникване и бързо разпространение на огън остава изключително висок.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовават гражданите да бъдат особено внимателни при работа на открито, да не палят огън в близост до суха растителност и незабавно да подават сигнал на телефон 112 при забелязан пожар.