Министърът на транспорта с остра реакция за сваленото от автобус дете със СОП

М инистърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изрази категорична позиция по случая с непълнолетно момче със специални потребности, което е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване.

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„Свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Когато става дума за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е не просто неприемливо - то поставя под риск здравето и живота му“, коментира Пеев.

По думите му отговорността на транспортните оператори не се изчерпва само със спазването на формалните изисквания, а включва и отношение към хората в уязвимо положение: „Не мога да приема за нормално дете да бъде оставено само, в близо 40 градуса, без придружител и без възможност да се ориентира. Това не е морално и не отговаря на стандартите, които очакваме от всеки превозвач и водач“.

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Пеев е разпоредил на ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверката на превозвача да бъде приключена във възможно най-кратък срок. На компетентните органи ще бъде оказано съдействие за пълното изясняване на случая.

„Подобни ситуации не трябва да се повтарят. Очаквам всички транспортни оператори да проявяват човешко отношение, особено към деца и хора в уязвимо положение“, допълва още министър Пеев.