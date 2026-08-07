Разузнаването на САЩ с предупреждение: Путин може да тества НАТО в следващите години

В ладимир Путин може да се опита да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу страна от Алианса през следващите няколко години, съобщава „Уолстрийт джърнал“ ( The Wall Street Journal ).

Позовавайки се на нов доклад на американското разузнаване, изданието отбелязва, че възможните атаки варират от маломащабно сухопътно навлизане до кибератака.

Преди това САЩ смятаха, че Путин няма да провокира НАТО, докато води война в Украйна, пише WSJ, но според изданието тази оценка вече се е променила.

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Руският лидер няма ясен път към незабавен успех в Украйна, където войната продължава вече пета година.

По подобен начин тази година Украйна отбелязва все по-голям успех със своите удари с дронове с голям обсег.

Американски представители обаче заявяват пред WSJ, че опасението е, че Путин може да стане по-опасен, ако бъде притиснат в ъгъла.

Съобщава се, че рамката за евентуална руска агресия е от тази есен до 2029 г.

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В доклада на разузнаването се посочва, че вероятността за ограничено сухопътно навлизане е ниска, но се увеличава с течение на времето.

„САЩ знаят от какво се нуждаем“, заяви Зеленски

Володимир Зеленски за пореден път отправи призив към съюзниците си, и по-специално към САЩ, за доставки на системи за противовъздушна отбрана, съобщи Sky News .

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Украйна страда от критичен недостиг на ракети-прихващачи, което позволява на все повече руски ракети да пробиват защитата по време на нощните обстрели.

Това доведе до увеличаване на жертвите при тези атаки, поради което водещи фигури в Киев неколкократно призоваха съюзниците да се намесят и да направят повече.

Въпреки че изминалата нощ изглеждаше сравнително по-спокойна в сравнение с останалите тази седмица, когато десетки хора загинаха при ударите, проблемът остава.

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Това се случва и на фона на съобщенията, че самите САЩ бързо изчерпват собствените си запаси от ПВО (които общо взето се смятат за най-добрите в света) по време на войната с Иран.

В публикация в социалните мрежи късно снощи Зеленски призова пряко и европейските държави, както и страните от Г-7:

„Съединените щати знаят точно от какво се нуждаем и че тук не става въпрос за нещо абстрактно. Става дума за спасяване на човешки животи. Това са истински хора, отделни съдби. Нужна е подкрепа за противовъздушната отбрана, а това изисква политически решения. В Европа също. В страните от Г-7 също“.