Свят

Разузнаването на САЩ с предупреждение: Путин може да тества НАТО в следващите години

Докато Вашингтон изчерпва запасите си от ПВО край Иран, Зеленски алармира за критичен недостиг на ракети за Украйна

7 август 2026, 14:05
Разузнаването на САЩ с предупреждение: Путин може да тества НАТО в следващите години
Владимир Путин   
Източник: БТА

В ладимир Путин може да се опита да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу страна от Алианса през следващите няколко години, съобщава „Уолстрийт джърнал“ (The Wall Street Journal).

Позовавайки се на нов доклад на американското разузнаване, изданието отбелязва, че възможните атаки варират от маломащабно сухопътно навлизане до кибератака.

Преди това САЩ смятаха, че Путин няма да провокира НАТО, докато води война в Украйна, пише WSJ, но според изданието тази оценка вече се е променила.

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Руският лидер няма ясен път към незабавен успех в Украйна, където войната продължава вече пета година.

По подобен начин тази година Украйна отбелязва все по-голям успех със своите удари с дронове с голям обсег.

Американски представители обаче заявяват пред WSJ, че опасението е, че Путин може да стане по-опасен, ако бъде притиснат в ъгъла.

Съобщава се, че рамката за евентуална руска агресия е от тази есен до 2029 г.

Путин: Русия няма намерение да атакува НАТО, твърденията са „абсурдни“

В доклада на разузнаването се посочва, че вероятността за ограничено сухопътно навлизане е ниска, но се увеличава с течение на времето.

„САЩ знаят от какво се нуждаем“, заяви Зеленски

Володимир Зеленски за пореден път отправи призив към съюзниците си, и по-специално към САЩ, за доставки на системи за противовъздушна отбрана, съобщи Sky News.

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

Украйна страда от критичен недостиг на ракети-прихващачи, което позволява на все повече руски ракети да пробиват защитата по време на нощните обстрели.

Това доведе до увеличаване на жертвите при тези атаки, поради което водещи фигури в Киев неколкократно призоваха съюзниците да се намесят и да направят повече.

Въпреки че изминалата нощ изглеждаше сравнително по-спокойна в сравнение с останалите тази седмица, когато десетки хора загинаха при ударите, проблемът остава.

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Това се случва и на фона на съобщенията, че самите САЩ бързо изчерпват собствените си запаси от ПВО (които общо взето се смятат за най-добрите в света) по време на войната с Иран.

В публикация в социалните мрежи късно снощи Зеленски призова пряко и европейските държави, както и страните от Г-7:

„Съединените щати знаят точно от какво се нуждаем и че тук не става въпрос за нещо абстрактно. Става дума за спасяване на човешки животи. Това са истински хора, отделни съдби. Нужна е подкрепа за противовъздушната отбрана, а това изисква политически решения. В Европа също. В страните от Г-7 също“.

Руска агресия НАТО Война в Украйна Владимир Путин Володимир Зеленски Противовъздушна отбрана Американско разузнаване Оръжейни доставки Кибератака Геополитическо напрежение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Екстрадиция от Дубай: Босът на ирландския картел е върнат в Дъблин за $1 милиард

Екстрадиция от Дубай: Босът на ирландския картел е върнат в Дъблин за $1 милиард

Почина легендата на NBA Дон Нелсън

Почина легендата на NBA Дон Нелсън

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам
Ексклузивно

Как е стигнал до България дронът, който се взриви край Кардам

Преди 13 часа
<p>Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп</p>
Ексклузивно

Иран с ултиматум за Ормузкия проток: Ето какво поиска от Тръмп

Преди 13 часа
Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро
Ексклузивно

Левът окончателно отива в историята: Oт днес цените на етикетите - само в евро

Преди 9 часа
<p>Празник е! Кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Празник е! Кой има имен ден

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Косово свали украинско знаме след визитата на Зеленски в Сърбия

Свят Преди 1 час

Външният министър на Косово Бехджет Пацоли определи изявленията на Зеленски и Вучич като „дълбоко разочароващи“

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Трябва ли да спим с включен вентилатор? Експерт по съня обяснява плюсовете и минусите

Свят Преди 1 час

Докато Европа преживява поредната гореща вълна, много хора си задават един и същ въпрос - трябва ли вентилаторът да остане включен през цялата нощ?

,

Гордост за България: 20-годишната Надя Тончева стана „Международен майстор“ по шах

България Преди 2 часа

20-годишната българка е едва четвъртата в страната с титлата „Международен майстор“

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси Югоизточна Турция

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси Югоизточна Турция

Свят Преди 3 часа

Няма данни за пострадали и разрушения

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Отдадоха почит на Уитни Хюстън с нейна собствена кукла Барби

Любопитно Преди 4 часа

Куклата пресъздава емблематичния образ на певицата от клипа към I Wanna Dance With Somebody. Моделът бе представен по повод рождения ден на музикалната легенда

,

Тайфунът „Долфин“ удари Китай с ветрове от 151 км/ч, над 1 милион души са евакуирани

Свят Преди 4 часа

Стихията донесе със себе си порои и ветрове със скорост до 151 км/ч

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Нетаняху отхвърли плана за мир в Газа, обявен от Тръмп

Свят Преди 5 часа

Нетаняху води разговори с американски представители как да се продължи напред

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

Българска компания е включена в трансфера на ракети ATACMS от Турция за Украйна

България Преди 5 часа

Документи на Държавния департамент на САЩ сочат българското дружество VTIC International Ltd. като посредник. Пакетът за 283,9 млн. долара включва 70 ракети ATACMS, пускови установки M270 и хиляди касетъчни снаряда

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Свят Преди 5 часа

Разбил се е в националния парк „Тижука“

,

Пожар в центъра на Монтана: Гори сградата на бивше училище

България Преди 6 часа

След като огънят бе потушен през нощта, около обяд пламъците обхванаха целия покрив. На място са над пет екипа на пожарната, а РИОСВ ще измери задимяването

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Иран: Няма да водим преговори със САЩ, докато нарушават споразумението

Свят Преди 6 часа

Външният министър Абас Арагчи подчерта, че диалогът с Вашингтон е спрян, а Корпусът на гвардейците обяви, че Ормузкият проток остава затворен и вече е „театър на военни действия“

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Жертви и пожари в Белгород след масирана атака с над 150 украински дрона в Русия

Свят Преди 6 часа

Руското МО съобщи, че е свалило над 150 безпилотника над европейската част на страната и Черно море. В Белгород са запалени жилищни сгради, ранени са над 25 души

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Украйна ще купи стари американски ракети АТАКМС от Турция

Свят Преди 7 часа

Държавният департамент на САЩ подкрепя продажбата на стойност 283 милиона долара. Пакетът включва ракетни системи M270 и над 2500 касетъчни боеприпаси

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

България Преди 7 часа

На терен се отзоваха шест екипа на пожарната

<p>Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, много&nbsp;пострадали</p>

Пътнически и товарен влак се удариха в Хърватия, 25 души са пострадали

Свят Преди 8 часа

Сред възможните причини за инцидента се разглеждат техническа неизправност и човешка грешка

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

Жестоко убийство край Несебър: Украинец е задържан, жертвата е с прерязано гърло

България Преди 8 часа

Полицията е установила е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал

Всичко от днес

От мрежата

Какви опасности за животните крият басейните през лятото

dogsandcats.bg

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Положиха подводна навигационна линия до остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Показаха бебе ламантин пред публика в зоопарк в Китай

sinoptik.bg

Мелани Грифит на 69: тайните, любовите и тежките битки зад холивудския блясък

Edna.bg

Отиде си Джансевер Далипова – емблематичният глас на арабеска

Edna.bg

Проблем за ЦСКА - важен играч напусна контузен (видео)

Gong.bg

Питас откри от дузпа за ЦСКА срещу Септември (видео)

Gong.bg

Верижна катастрофа временно затрудни трафика на АМ "Тракия"

Nova.bg

Победа на шахматната дъска: Надя Тончева с нов международен успех

Nova.bg