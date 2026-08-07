Сапьори премахнаха експлозиви от Дунав в центъра на Будапеща

С апьори от унгарската армия са премахнали експлозиви от насипите на Дунав близо до Мемориалния парк на Холокоста „Раул Валенберг“ и Будапещенския технологичен университет в петък сутринта, съобщи в изявление звеното за обезвреждане на бомби на въоръжените сили, цитирано от националната новинарска агенция МТИ.

Пожарите във Франция разкриха десетки снаряди от Втората световна война

По-рано беше съобщено, че в района на Мемориала са открити съветски 203-милиметров бетонобоен снаряд от Втората световна война и гюле от XIX век, докато близо до университета е намерен германски контейнер с боеприпаси от Втората световна война, съдържащ осем пускови тръби за „Панцерфауст“ и бойни глави за тях, както и детонатори.

Budapest city centre roads to be closed this morning after explosives found in the Danube https://t.co/Vvn7LU30pB Click to read more #hungary #dailynewshungary — Daily News Hungary (@DNewsHungary) August 7, 2026

В изявление от звеното заявиха, че съветският снаряд е бил твърде корозирал, за да бъде обезвреден на място, така че е бил извозен от полицията до определена зона за детонация, където ще бъде унищожен заедно с останалите експлозиви.

За операцията по премахването районите около Моста на свободата и насипите, университетските сгради и бензиностанция бяха временно отцепени.